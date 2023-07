Vluchter Bilbao bezorgt ploeg overleden Mäder emotionele ritzege in Tour

Pello Bilbao heeft dinsdag de tiende etappe van de Tour de France gewonnen. De Spanjaard was de sterkste van een vluchtersgroep in een levendige heuvelrit en bezorgde Bahrain Victorious, de ploeg van de overleden Gino Mäder, daarmee een emotionele ritzege.

De 33-jarige Bilbao maakte in de finale deel uit van een groep van zes renners. Hij bleef de Duitser Georg Zimmermann en de Australiër Ben O'Connor voor in de sprint en boekte zijn eerste ritzege in de Tour.

De overwinning van Bilbao komt een kleine maand na de dood van Mäder. De Zwitser overleed aan de gevolgen van een zware valpartij in de Ronde van Zwitserland. Bijzonder feitje is dat de hond van Mäder Pello heette en naar Bilbao was vernoemd.

Het peloton kwam op een kleine drie minuten over de finish, waardoor Bilbao in het algemeen klassement van de elfde naar de vijfde plaats klimt. De renner van Bahrain Victorious heeft zo'n 4,5 minuten achterstand op geletruidrager Jonas Vingegaard.

Groep met Vingegaard en Pogacar rijdt weg in chaotische openingsfase

De overgangsrit over 167,2 kilometer van Vulcania naar Issoire telde vijf beklimmingen: een van de twee categorie en vier van de derde categorie. De finish lag kort na een klim van de derde categorie.

De openingsfase van de etappe leidde tot behoorlijk wat chaos. Zo reed een groep met Vingegaard en Tadej Pogacar al vroeg even weg uit het peloton.

Op de tweede klim regende het aanvallen en raakten onder anderen Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Romain Bardet op achterstand. Met nog zo'n 100 kilometer voor de boeg keerden de achterblijvers weer terug.

Van der Poel en Van Aert zetten even achtervolging in op kopgroep

Op dat moment waren twee groepen weggereden uit het peloton en die smolten na de derde beklimming van de dag samen. Onder anderen Michal Kwiatkowski, Julian Alaphilippe, Warren Barguil, O'Connor, Bilbao en Esteban Chaves behoorden tot de vluchters.

Het gezelschap had ruim twee minuten voorsprong toen Van der Poel en Van Aert op 45 kilometer van de finish besloten de achtervolging in te zetten. Dat duurde niet lang, want op de laatste klim van de dag lieten de Nederlander en de Belg zich weer terugzakken in het peloton.