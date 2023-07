Geletruidrager Vingegaard na goede eerste week: 'Mijn beste ritten komen nog'

Jonas Vingegaard heeft er alle vertrouwen in dat hij de strijd om de gele trui in de komende twee weken van de Tour de France in zijn voordeel zal beslissen. De kopman van Jumbo-Visma vocht in de eerste week mooie duels uit met Tadej Pogacar.

Pogacar pakte zondag op de Puy de Dôme voor de tweede keer wat tijdwinst op Vingegaard, die eerder zélf al een keer had toegeslagen. Het verschil tussen de rivalen is zeventien seconden.

"Het was een goede eerste week. Ik had eigenlijk verwacht op achterstand te staan. Ik had een aantal prima etappes. En mijn beste ritten gaan nog komen", zei de 26-jarige Vingegaard maandag tijdens de eerste rustdag.

De Deen heeft genoten van het zware schema in de openingsweek. "Ik wist dat ik direct aan de bak zou moeten, maar mijn vorm was direct goed. Ik was er klaar voor om de strijd aan te gaan."

'Het verschil wordt gemaakt op vermoeidheid'

Met de Pyreneeën en het Centraal Massief achter de rug, maar de Jura, de Alpen en de Vogezen nog in het verschiet, zullen er nog meer confrontaties tussen Vingegaard en Pogacar volgen.

"Ik vind het echt een mooi duel. Het is leuk dat we iedere keer de strijd aangaan. De ene dag ben ik beter, de andere dag hij weer. Het wordt echt nog een spannend gevecht richting Parijs", aldus Vingegaard.

"Het verschil zal worden gemaakt op vermoeidheid. Die is er in de eerste week nog niet echt, maar vanaf nu neemt dat toe. Zeker in de komende, zware dagen met veel klimmen en lange etappes. Die zullen het verschil gaan maken."

De Tour de France gaat dinsdag verder met een rit door heuvelachtig gebied. Na ruim 167 kilometer wordt gefinisht in Issoire. Het parcours lijkt geschikt voor iemand als Mathieu van der Poel.