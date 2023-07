Pogacar klaar voor plannen Jumbo-Visma: 'Zullen één rit kiezen om me te kraken'

Tadej Pogacar is vol zelfvertrouwen na de eerste week van de Tour de France. De tweevoudig winnaar is ondanks een slechte voorbereiding uitstekend in vorm en kan daardoor optimaal genieten van zijn strijd met titelverdediger Jonas Vingegaard.

Na zijn ritzege op de Puy de Dôme heeft Pogacar een waarschuwing voor de concurrentie die is gaan rekenen. De 24-jarige Sloveen haalde zondag in de laatste 5 kilometer van de mythische vulkaan een indrukwekkende gemiddelde snelheid van 18.2 kilometer per uur, terwijl de weg gemiddeld 11 procent omhoogliep.

"Het was een heel goede prestatie", zegt Pogacar maandag op de eerste rustdag bij een digitale persconferentie. "Maar ik kan nog beter."

De kopman van UAE Team Emirates glimlacht terwijl hij de woorden uitspreekt. Zoals hij deze Ronde van Frankrijk wel vaker ontspannener lijkt te zijn dan bij zijn eerste drie deelnames aan de grootste wielerwedstrijd ter wereld. "Ik geniet voorlopig echt van deze Tour. De resultaten zijn goed, mijn team is geweldig en ik heb het momentum. Ik voel me elke dag beter worden."

Pogacar begon met twijfels aan zijn vierde Tour, omdat hij in mei en juni moest herstellen van drie breukjes in zijn pols. In de vijfde etappe leek die gebrekkige voorbereiding hem op te breken, want hij verloor in de Pyreneeën ruim een minuut op Vingegaard. Maar de alleskunner herstelde zich knap en was in de laatste twee bergetappes sterker dan zijn grote concurrent.

"Ik ben niet verrast door mijn goede prestaties in de eerste week, want ik ken mezelf. En ik wist dat ik goed was toen de Tour begon", aldus Pogacar. "Mijn tijdverlies in de eerste etappe is voor mij eigenlijk de enige verrassing tot nu toe. Ik hoop dat dat niet nog een keer gaat gebeuren."

Pogacar geniet van rivaliteit met Vingegaard

In het algemeen klassement heeft Pogacar een achterstand van zeventien seconden op geletruidrager Vingegaard. De Sloveen en de Deen maakten er in de eerste negen etappes een fraaie strijd van, tot groot genoegen van Pogacar.

"Ik geniet van mijn rivaliteit met Jonas", zegt hij. "Vorig jaar streden we al tegen elkaar en dat was een van de beste Tours ooit. Dit jaar is er al heel veel gebeurd, we laten om de beurt een bommetje ontploffen. Elke keer man tegen man, dat vind ik geweldig."

Pogacar vreest niet dat hij in de zware laatste week in de moeilijkheden zal komen doordat hij voor de Tour niet ideaal heeft kunnen trainen. "Daar maak ik me totaal geen zorgen over. Ik denk eerder dat ik in de slotweek nog wat beter zal zijn dan nu. Ik vertrouw op mijn basisconditie. Ik reed dit voorjaar niet voor niks heel goed."

In de Tour van vorig jaar verloor Pogacar de strijd met Vingegaard in de tweede week, toen hij in een etappe met finish op de Col du Granon bijna drie minuten prijsgaf op de Deen. Jumbo-Visma kraakte de alleskunner toen met sterk ploegenspel. Op dat scenario hoopt het Nederlandse team van Vingegaard deze ronde weer, mogelijk in een van de zware Alpenritten.

"Jumbo-Visma zal ongetwijfeld weer alles op alles zetten om me in één etappe te kraken", zegt Pogacar. "We zullen zien of dat gaat lukken. Ik probeer klaar te zijn voor al hun tactische plannen."

Pogacar over val Zigart Tadej Pogacar vertelde vorige week na zijn tijdverlies in de Pyreneeën dat hij zich vooral zorgen maakte over de val zijn vriendin Urska Zigart. De renster van Team Jayco AlUla liep een hersenschudding op bij de Giro Donne. "Het gaat inmiddels beter met Urska", zei Pogacar maandag. "Ze moet nog herstellen, maar heeft vandaag al wel weer op de fiets gezeten. Haar val heeft wel een beetje invloed op me gehad. Toen we gisteren 90 kilometer per uur gingen in een afdaling, dacht ik: dit kan ook heel shit aflopen. Het is onze baan en we proberen respectvol te zijn in het peloton. Maar soms is het chaotisch en denk je: het is het niet waard."