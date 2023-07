Sepp Kuss hielp al vijf keer zijn kopman naar de eindzege en ook deze Tour de France is hij onmisbaar voor Jonas Vingegaard. De meesterknecht van Jumbo-Visma zal zelf nooit een grote ronde winnen. "Sepp weet wat hij níét kan."

In het wielrennen van data, hoogtestages en uitgekiende wedstrijdprogramma's is het steeds zeldzamer om in één jaar de Ronde van Italië én de Ronde van Frankrijk te rijden. Slechts negentien renners durven de dubbel dit seizoen aan, op een totaal van 176 mannen in het Tour-peloton.

Een van die negentien is Kuss. "Primoz Roglic wilde hem per se mee hebben in de Giro", zegt sportief directeur Merijn Zeeman van Jumbo-Visma. "En voor Jonas en de Tour geldt hetzelfde. Dat geeft aan hoe ontzettend goed Sepp het doet. En hoe extreem hij gewaardeerd wordt in onze ploeg."

Het is makkelijk te verklaren waarom de klassementsrenners van het Nederlandse team zweren bij hun 28-jarige ploegmaat. Kuss reed sinds zijn overstap naar Jumbo-Visma in 2018 negen keer een grote ronde uit. Acht keer stond zijn kopman op het eindpodium, waarvan vijf keer op de hoogste trede (zie kader).

Dat is geen toeval, vindt Arthur van Dongen. "Sepp is de beste klimknecht ter wereld", zegt de ploegleider van Jumbo-Visma in gesprek met NU.nl. "Hij hoort bij de beste vijf of tien klimmers van het peloton, is ontzettend loyaal en een heel fijne kerel. En we weten dat we in de bergen áltijd op hem kunnen rekenen."

Sepp Kuss in grote rondes Vuelta 2018 : Kopman Steven Kruiswijk 4e

: Kopman Steven Kruiswijk 4e Giro 2019 : Kopman Primoz Roglic 3e

: Kopman Primoz Roglic 3e Vuelta 2019 : Kopman Primoz Roglic 1e

: Kopman Primoz Roglic 1e Tour 2020 : Kopman Primoz Roglic 2e

: Kopman Primoz Roglic 2e Vuelta 2020 : Kopman Primoz Roglic 1e

: Kopman Primoz Roglic 1e Tour 2021 : Kopman Jonas Vingegaard 2e

: Kopman Jonas Vingegaard 2e Vuelta 2021: Kopman Primoz Roglic 1e

Kopman Primoz Roglic 1e Tour 2022 : Kopman Jonas Vingegaard 1e

: Kopman Jonas Vingegaard 1e Giro 2023: Kopman Primoz Roglic 1e

Kan Sepp Kuss deze Tour Tadej Pogacar slopen?

Een paar kilometer voor de top van de Col de Marie Blanque kijkt Kuss heel even om. De Amerikaan heeft op de laatste klim van de vijfde Tour-etappe een verschroeiende tempoversnelling doorgevoerd en nu zitten er nog maar twee renners in zijn wiel: zijn kopman Vingegaard en diens grote uitdager Tadej Pogacar.

De tweevoudig Tour-winnaar uit Slovenië zit op zijn limiet door het kopwerk van Kuss. Dat blijkt als Vingegaard even later aanvalt en Pogacar meteen op grote afstand rijdt. "Sepp heeft in een grote ronde altijd een paar dagen waarop hij boven zichzelf uitstijgt en echt een beslissende rol speelt", zegt Zeeman. "De etappe over de Marie Blanque was zo'n dag."

Jumbo-Visma wil zijn sterke ploeg ook deze Tour weer gebruiken om Pogacar zo vaak mogelijk te slopen. De sympathieke Kuss speelt een sleutelrol bij dat beulswerk. "Sepp is altijd vriendelijk en relaxed", zegt Van Dongen. "Maar bergop kan hij een killer zijn." Lachend: "Hij is een sociale killer, laat ik het zo omschrijven."

Het is onwaarschijnlijk dat Kuss zichzelf ooit zal omschrijven als een killer. De klimmer uit Durango - een plaats in de staat Colorado die op bijna 2.000 meter hoogte ligt - reageert steevast bescheiden op alle loftuitingen over zijn prestaties.

"Het is altijd mooi als je gewaardeerd wordt", zegt Kuss. "Maar ik heb het geluk dat mijn werk meestal aan het einde van een etappe komt. Andere ploegmaten doen veel aan het begin van ritten en worden daardoor minder geprezen. Mijn fraaie statistieken? Daar ben ik eigenlijk nooit mee bezig. Ik vind het vooral mooi dat ik onderdeel ben geweest van meerdere grote rondes met prachtige herinneringen. Het is een voorrecht dat ik mag werken voor kopmannen als Jonas."

Sepp Kuss (links) viert met ploegmaat Primoz Roglic diens eindzege in de Giro d'Italia van dit jaar. Foto: Getty Images

Zou Sepp Kuss niet zelf kopman kunnen zijn?

Het bescheiden karakter van Kuss past perfect bij zijn rol als meesterknecht. "We hebben ook een seizoen geprobeerd om met Sepp zelf voor goede klassementen te gaan", zegt Zeeman. "Maar daar is hij gewoon minder geschikt voor."

Kuss had te veel moeite met tijdrijden en het vechten voor een goede positie in het peloton. "Sepp voelde daardoor wel dat het voor hem heel lastig zou worden om er in een grote ronde 21 dagen lang elke dag te moeten staan", vertelt Van Dongen. "Het is voor een sporter belangrijk dat je weet wat je kunt, maar ook dat je weet wat je níét kunt. En Sepp weet dat verdomd goed."

In zijn rol als luxe helper kan Kuss dagen uitkiezen waarop hij urenlang achteraan bungelt en niet hoeft te wringen. "In de laatste Giro zag ik hem in bijna de helft van de ritten constant bij de laatste tien van het peloton", zegt Van Dongen. "Op die dagen spaart hij energie en verwachten wij ook niks van hem. Daardoor kan hij echt het verschil maken op de dagen dat we wél wat van hem verwachten."

Met nog vijf loodzware bergritten te gaan, zal Kuss die kwaliteit deze Tour nog vaak kunnen laten zien. Daarna kan hij in Parijs mogelijk voor de zesde keer de winst in een grote ronde vieren met een ploegmaat. "Sepp geniet echt net zoveel van een zege van Jonas of Primoz als van een eigen overwinning", zegt Van Dongen. "Dat heeft zeker niet iedere sporter. Maar bij Sepp zit dat gewoon in zijn karakter."