Alpecin-Deceuninck tot nu toe best verdienende ploeg in Tour, Jumbo-Visma derde

Alpecin-Deceuninck heeft in de eerste negen etappes van de Tour de France het meeste geld verdiend. Door de drie ritzeges van sprinter Jasper Philipsen houdt de Belgische ploeg UAE Team Emirates en Jumbo-Visma achter zich.

Soudal Quick-Step heeft in de eerste week van de Tour het minste geld verdiend. De ploeg van de vertrekkende topsprinter Fabio Jakobsen heeft slechts 3.600 euro vergaard. De vierde plaats van Jakobsen in de derde etappe is het beste resultaat van de Belgische formatie.