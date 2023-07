Vooruitblik etappe 15 Tour de France: Finish op de flanken van Mont Blanc

De vijftiende etappe van de Tour de France is 179 kilometer lang en finisht in Saint-Gervais Mont-Blanc. Wat kunnen we van deze rit verwachten?

Parcoursbouwer Thierry Gouvenou moet met een sardonisch genoegen te werk zijn gegaan. De renners zijn nauwelijks bekomen van de loodzware zaterdagrit, of er ligt een volgende Alpenproef op ze te wachten. Dit keer wordt er bergop gefinisht, in de schaduw van de besneeuwde Mont Blanc-top.

Deze etappe naar de hoogste berg van Europa vormt een nieuw strijdtoneel voor Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar. Valt hier dan een beslissing? De eerste kilometers van de dubbelloopse slotklim zijn steil genoeg om oorlog te maken.

De betreurde Thierry Claveyrolat won in 1990 als eerste renner ooit een Tour-etappe op de flanken van de Mont Blanc. In 2016 werd hier voor het laatst gefinisht. Tom Dumoulin brak die dag zijn pols bij een val, maar pakte drie weken later alsnog zilver op de olympische tijdrit in Rio de Janeiro.

Starttijd: 13.05 uur

Finishtijd: Rond 18.00 uur

Favorieten voor de etappezege ⭐⭐⭐ Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard

⭐⭐ Adam Yates, Thibaut Pinot, Giulio Ciccone

Adam Yates, Thibaut Pinot, Giulio Ciccone ⭐ David Gaudu, Simon Yates, Carlos Rodríguez