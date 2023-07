Zoals verwacht zorgden Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar in de eerste week van de Tour de France voor een fraaie tweestrijd. Titelverdediger Vingegaard heeft de gele leiderstrui, maar uitdager Pogacar won de laatste twee duels en lijkt licht in het voordeel.

Het is natuurlijk niet de manier waarop het scorebord in het wielrennen werkt. Maar na negen Tour-etappes waarin Vingegaard en Pogacar op elke mogelijke plek duelleerden, is de puntentelling van Mikkel Bjerg zo gek nog niet.

"Het staat nu 2-1 voor Tadej", zegt de Deense ploegmaat van Pogacar zondag met uitzicht op de Puy de Dôme. "In ieder geval in de mentale strijd tussen de twee topfavorieten. En dat zal Tadej ongetwijfeld wat moraal geven."

In het echte klassement staat Vingegaard nog wel op voorsprong. De geletruidrager heeft een marge van zeventien seconden op de nummer twee Pogacar. De kopman van Jumbo-Visma dankt dat voordeel aan de vijfde etappe, waarin hij 1.04 minuten pakte op zijn Sloveense rivaal. Maar Pogacar won de twee wedstrijden daarna, bij de aankomsten bergop op Cauterets-Cambasque (+28 seconden) en de mythische Puy de Dôme (+8 seconden).

Het verleidt Merijn Zeeman tot de uitspraak dat Pogacar "meer en meer in de favorietenrol terechtkomt". "Het is alom bekend dat hij de beste renner ter wereld is", zegt de sportief directeur van Jumbo-Visma. "Je moet dus van goeden huize komen om het hem moeilijk te maken. Daar slagen wij voorlopig aardig in, maar het is duidelijk dat Pogacar de laatste twee bergetappes sterker was dan Jonas."

Heeft Pogacar een mentaal voordeeltje?

20 meter verderop glimlacht Mauro Gianetti even als hij hoort dat Zeeman nu Pogacar als favoriet voor de eindzege ziet. "Mijn reactie? Bedankt", zegt de ploegbaas van UAE Team Emirates. "Ik sta hier in ieder geval met een glimlach, omdat de acht seconden tijdwinst van Tadej op de Puy de Dôme erg belangrijk is. Natuurlijk voor het klassement, maar ook mentaal. Elke seconde telt deze ronde."

Gianetti verwacht dat de verschillen tussen de twee toprenners de hele Tour klein blijven. "Het is fantastische sport met deze twee kampioenen. Ze laten iedereen langs de kant van de weg en alle tv-kijkers voor de tweede Tour op rij genieten. Ik hoop dat we dit gevecht de komende twee weken blijven zien."

De situatie voor UAE Team Emirates lijkt ideaal op de eerste rustdag. De grote concurrent Jumbo-Visma heeft nog de verantwoordelijkheid van de gele trui, terwijl het momentum inmiddels bij Pogacar ligt.

"Maar ik had toch liever eerste in het klassement gestaan", aldus Gianetti. "Als je het geel hebt, betekent dat dat je de sterkste ben. Dat vind ik de beste situatie, maar we staan nu waar we staan en de strijd om de eindzege ligt nog helemaal open."

Daan de Ridder is wielerverslaggever Daan verslaat voor de zevende keer de Tour de France voor NU.nl. Lees hier meer verhalen van Daan.

Komen de etappes voor Vingegaard nog?

Vingegaard maakt zondag na zijn tweede nederlaag op rij allesbehalve een geslagen indruk. "Natuurlijk had ik liever geen tijd verloren op Tadej", zegt de Deen op zijn persconferentie. "Maar ik heb altijd het gevoel gehad dat deze eerste Tour-week niet ideaal voor mij was. De etappes die mij het beste moeten liggen, komen nog. Dus daarom ben ik heel blij dat ik nu al het geel heb."

Bij Jumbo-Visma hadden ze voor de Tour al ingecalculeerd dat Pogacar een voordeel zou hebben in ritten als die van zondag. De zeer steile Puy de Dôme was de enige zware klim van de dag en zo'n profiel past beter bij de explosievere Sloveen. Vrijdag is er nog zo'n etappe, met finish op de Grand Colombier, de bekende col in de Jura.

Daarna komen er in de Alpen ritten waar Vingegaard het meest naar uitkijkt. In etappes veertien, vijftien en zeventien moeten de renners over meerdere beklimmingen van de eerste of buitencategorie.

"Dan krijgen we een andere wedstrijd", zegt Zeeman. "Met misschien ook weer andere verhoudingen. Jonas zou normaal gezien moeten komen bovendrijven in de meer uitputtende etappes. Het wordt hoe dan ook een groot gevecht tussen die twee. En we hebben absoluut nog vertrouwen dat Jonas dat gevecht kan winnen."