Vingegaard onder de indruk van 'ijzersterke' Pogacar: 'Hij verdient die seconden'

Jonas Vingegaard was zondag onder de indruk van Tadej Pogacar tijdens de beklimming van de legendarische Puy de Dôme in de Tour de France. De Deen verloor in de negende etappe acht seconden op zijn concurrent.

"Tadej was ongelooflijk sterk. Hij verdient die seconden", stelde de 26-jarige Vingegaard. "Ik ben zelf tevreden dat ik nog in het geel blijf."

Op de Puy de Dôme duurde het lang tot het vuurwerk losbarstte in de favorietengroep. Op 1,5 kilometer van de finish ging Pogacar in de aanval en alleen Vingegaard kon volgen.

De 24-jarige Pogacar sloeg een klein gat, maar de kopman van Jumbo-Visma hield zijn rivaal in het vizier. Uiteindelijk pakte de Sloveen acht seconden en bracht hij zijn achterstand op Vingegaard in het algemeen klassement terug tot zeventien tellen.

'Ritten die nog volgen liggen me beter'

Met dat verschil belooft het ongemeen spannend te worden in de Tour. "Dat zal het zeker worden. We rijden allebei op een zeer hoog niveau", zei Vingegaard.

Maandag heeft de Deen in ieder geval de tijd om bij te komen, want dan is de Tour toe aan de eerste rustdag. In de komende twee weken volgen nog vijf bergritten en Vingegaard verwacht daar meer kans te maken dan zondag.