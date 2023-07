Pogacar geniet van nieuwe tijdwinst: 'Het voelt een beetje als een overwinning'

Tadej Pogacar genoot zondag in de Tour de France van de Puy de Dôme, maar vooral van de nieuwe tijdwinst die hij pakte ten opzichte van geletruidrager Jonas Vingegaard. De Sloveen sloeg op de mythische slotklim een gaatje.

Pogacar zette in de absolute finale aan en zag dat Vingegaard hem niet direct kon volgen. Aan de streep had hij acht seconden voorsprong op de Deen van Jumbo-Visma, die in het klassement nog zeventien tellen marge heeft.

"Het is geen overwinning, maar zo voelt het wel een beetje. Ik ben heel blij, het was een mooie dag", zei de 24-jarige Pogacar na de etappe, die werd gewonnen door Michael Woods.

"Tot de slotklim was ik vrij relaxed. Ik voelde dat mijn benen goed waren, maar ik wachtte voor de zekerheid tot de laatste 1,5 kilometer. Ik móést deze aanval plaatsen."

'Het voelde niet eens zo steil'

Pogacar had na zijn aanval vrij snel in de gaten dat hij wat beter was dan Vingegaard. "Toen ik aanging, hield ik zijn schaduw in de gaten. Ik zag dat hij vol gas moest. Ik zette nog een keer aan, zag dat ik een gaatje sloeg en ging door", zei de Sloveen, die genoot van de Puy de Dôme.

"Het was mooi geweest als er bovenaan wat publiek was geweest, maar het is echt een heel mooie klim. Ik heb genoten. Mij werd verteld dat een heel zware en steile klim is, maar we reden zó hard omhoog, dat het niet eens zo steil voelde."