Woods dacht niet aan ritzege bij jacht op Jorgenson in Tour: 'Wilde tijdrit rijden'

Michael Woods dacht niet eens aan winnen toen hij de achtervolging op Matteo Jorgenson startte in de negende etappe van de Tour de France. De Canadees passeerde de Amerikaan op 500 meter van de finish en won.

Woods boekte de eerste ritoverwinning in de Tour in zijn carrière. De Canadees had al wel twee etappezeges in de Vuelta a España op zijn erelijst staan.