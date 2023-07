Tour blijft ongemeen spannend: Pogacar komt wéér dichter bij gele trui Vingegaard

Tadej Pogacar is Jonas Vingegaard zondag iets genaderd in het algemeen klassement van de Tour de France. De Sloveen ging in de negende etappe in de aanval op de mythische Puy de Dõme en pakte enkele seconden op de geletruidrager.

Pogacar kwam op ruim acht minuten van ritwinnaar Michael Woods als dertiende over de finish. De kopman van UAE Team Emirates passeerde de meet acht seconden eerder dan de Deen.

In het algemeen klassement behield Vingegaard zijn leidende positie. De voorsprong van de kopman van Jumbo-Visma bedraagt nu nog zeventien seconden. Achter de twee topfavorieten is het gat groot naar de nummer drie: Jai Hindley heeft twee minuten en veertig seconden achterstand.

De zware bergrit werd gewonnen door Woods, die deel uitmaakte van een vroege vluchtersgroep. De 36-jarige Canadees passeerde in de slotkilometer Matteo Jorgenson en zijn soleerde naar zijn eerste ritzege in de Tour. Eerder won hij al twee ritten in de Vuelta a España.

Maandag volgt de eerste rustdag in de Tour. Een dag later gaat de Franse wielerronde verder met een 167,2 kilometer lange overgangsrit van Vulcania naar Issoire.

Mohoric en Lutsenko in vroege vlucht

De negende etappe voerde het peloton over Saint-Léonard-de-Noblat naar de Puy de Dôme. Na twee klimmetjes van de vierde categorie en een col van de derde categorie lag de aankomst op de mythische beklimming van de buitencategorie.

Al vroeg vormde zich een kopgroep van veertien renners. Tot dat gezelschap behoorden onder anderen Woods, Alexey Lutsenko, Pierre Latour, Matej Mohoric en bolletjestruidrager Neilson Powless. De vluchters kregen alle ruimte van het peloton en hadden al snel bijna tien minuten voorsprong.

Met nog zo'n 50 kilometer voor de boeg sprong Jorgenson weg uit de kopgroep. De Amerikaan sloeg al snel een gaatje en had aan de voet van de Puy de Dôme een kleine minuut voorsprong op Mohoric, Powless en Mathieu Burgaudeau.

Pogacar doet aanval op gele trui Vingegaard

Jorgenson leek op weg naar de mooiste zege uit zijn carrière, maar in de slotkilometers ging Woods in de achtervolging. De Canadees haalde de Amerikaan op 500 meter van de finish bij en reed naar de winst.

Op dat moment was de favorietengroep al flink uitgedund op de 12,6 kilometer lange Puy de Dôme (gemiddelde stijging van 7,8 procent). Met Vingegaard, Pogacar, Sepp Kuss, Simon Yates, Carlos Rodríguez en Tom Pidcock telde die groep nog maar zes renners.