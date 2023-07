Astana-teambaas wil Cavendish verleiden om tóch nog een jaar door te gaan

Mark Cavendish moest zaterdag na een val opgeven in de Tour de France. Eerder kondigde de 38-jarige sprinter aan na dit seizoen te stoppen. Toch ziet teambaas Aleksandr Vinokoerov nog een kans om hem te overtuigen om nog één jaar langer door te gaan.

Cavendish heeft na zijn opgave nog niet van zich laten horen, maar de recordjager maakte in mei tijdens de Giro d'Italia bekend na dit seizoen te stoppen. Hij is met 162 overwinningen veruit de succesvolste renner van het huidige peloton.

Vinokoerov hoopt dankzij zijn ervaringen in het verleden extra kans te maken bij Cavendish. De Kazach brak in 2011 zijn dij in de Tour. "Dat had mijn laatste jaar bij de profs moeten zijn, maar ik wilde zo niet stoppen. Ik verlengde mijn contract en werd in 2012 nog olympisch kampioen in Londen."