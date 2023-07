De Tour de France keert zondag na 35 jaar eindelijk terug op de Puy de Dôme. De vulkaan in het Centraal Massief was het decor van legendarische wielergevechten, maar is al jaren gesloten voor fietsers. Voor de Tour is nu een uitzondering gemaakt.

Romain Bardet had de hoop al opgegeven. De kopman van Team dsm-firmenich kent alle verhalen over de iconische Tour-finishes op de Puy de Dôme. Maar het leek onmogelijk dat hij ooit zelf zou mogen koersen op de 1.465 meter hoge vulkaan die hij vanuit zijn huis in Clermont-Ferrand kan zien liggen.

"De Puy de Dôme voelde als een berg die je niet kan beklimmen", zegt de 32-jarige Bardet. "In de afgelopen dertig jaar zijn er eigenlijk geen wielerwedstrijden gehouden. Daarom ben ik zeer verrast dat we nu de kans krijgen om er naar boven te rijden in de Tour."

De Puy de Dôme is een van de bekendste cols van Frankrijk. Volgens de overlevering werd de top al in 1892 voor het eerst fietsend bereikt. Maar sinds 2012 is de weg volledig afgesloten voor fietsers (en auto's). De enige manier om naar boven te gaan is met een treintje.

Er is één uitzondering: één keer per jaar krijgen driehonderd gelukkigen de kans om de loodzware klim op de fiets te doen, bij een lokale race die La Montée de Puy de Dôme heet.

Voor de Tour is nu een tweede uitzondering gemaakt. "Ik verwacht veel van zondag", zegt Bardet, de huidige nummer acht van het algemeen klassement. "Het wordt een geweldige show. Niet alleen door de koers, maar ook omdat het een groot feest zal zijn. Net als vroeger zal iedereen uit de regio komen kijken. En er zullen heel veel bijzondere herinneringen naar boven komen."

Tour-baas droomt al 19 jaar van Puy de Dôme

Toen Christian Prudhomme in 2004 aan zijn baan bij Tour-organisator ASO begon, waren dit de eerste woorden die hij tikte op zijn nieuwe computer: "Doel, Puy de Dôme." "Wat mij betreft is deze klim een van krachtigste symbolen van de mythe van de Tour de France", vertelde de huidige koersdirecteur aan persbureau AFP.

Tussen 1952 en 1988 werd de Puy de Dôme liefst dertien keer in het Tour-parcours opgenomen. Wielerlegendes als Fausto Coppi, Federico Bahamontes, Felice Gimondi en Joop Zoetemelk (twee keer zelfs) wonnen er een rit. De Fransen Jacques Anquetil en Raymond Poulidor (de opa van Mathieu van der Poel) vochten er in 1964 een van de bekendste duels uit de Tour-geschiedenis uit. En de slapende vulkaan luidde in 1975 het einde van dominantie van Eddy Merckx in, toen de Belg vlak voor de top door een toeschouwer in zijn lever werd gestompt.

Na 1988 kwam er een einde aan dit soort verhalen. De smalle en doodlopende weg naar de top van de Puy de Dôme maakte een Tour-finish logistiek erg lastig, zeker toen de grootste wielerkoers ter wereld steeds meer ruimte nodig had.

Deze eeuw kwamen daar nog milieutechnische obstakels bij. De Puy de Dôme is sinds 2008 officieel een door de Franse overheid beschermd natuurgebied, waardoor de impact van menselijke activiteiten verminderd moet worden. Daarnaast kwam de Chaîne des Puys - de keten van tachtig vulkanen waarvan de Puy de Dôme de hoogste is - vijf jaar geleden op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.

Om deze redenen hield de lokale politicus Jean-Yves Gouttebel een terugkeer van de Tour op de Puy de Dôme heel lang tegen. Maar Prudhomme bleef het proberen en vorig jaar vond hij wel een medestander in Lionel Chauvin, de opvolger van Gouttebel. "Het is emotioneel dat onze droom nu uitkomt", aldus Prudhomme. "Dit is wat we willen: de iconische bergen teruggeven aan de grote kampioenen."

Daan de Ridder is wielerverslaggever

Fans zijn niet welkom op de Puy de Dôme

De echte beklimming van de Puy de Dôme begint eigenlijk pas bij de slagbomen, op 4 kilometer van de finish. Vanaf daar draait de 3,5 meter brede weg zonder bochten om de vulkaan, terwijl het stijgingspercentage constant rond de 12 procent ligt.

De unieke col zal zondag voor prachtige plaatjes zorgen. Ook omdat er in de laatste 4 kilometer geen enkele fan mag staan en er maar een beperkt aantal voertuigen mee naar boven mogen. Het is een van de maatregelen waarmee de Tour de impact op de flora en fauna van de Puy de Dôme hoopt te beperken.

"Deze etappe is voor ons alleen succesvol als én de koers prachtig is én het Werelderfgoed-label niet beschadigd wordt", zei Prudhomme. "Dat laatste is voor ons echt cruciaal."

Desondanks was er de afgelopen maanden ook flink wat kritiek op de keuze van de Tour om zijn circus op te zetten in een beschermd natuurgebied. Volgens Bardet hoort dat erbij "als je iets groots en nieuws doet. Dan zullen er altijd mensen tegen zijn."

"Ik denk dat de Tour heeft laten zien dat ze naar prachtige natuurgebieden kan komen zonder die te verpesten. Ik verwacht dat we zondagmiddag een geweldige koers zullen zien en dat het 's nachts alweer helemaal stil zal zijn. Alsof de Tour er nooit geweest is."

Michael Woods: 'Wielrennen laat schoonheid natuur zien' Van alle Tour-renners spreekt Michael Woods zich waarschijnlijk het vaakst uit over de impact van profwielrennen op het milieu. De kopman van Israel-Premier Tech vindt het geen groot probleem dat hij zondag finisht in een beschermd natuurgebied. "Wielrennen kan nog veel verbeteren", zegt Woods in gesprek met NU.nl. "Maar wat we heel goed doen, is de schoonheid van natuur tonen. Zelfs als je wielrennen op tv kijkt en dit soort prachtige plekken ziet, zul je er meer aan willen doen om ze te beschermen. Daarom kijk ik ernaar uit om de Puy de Dôme op te rijden."