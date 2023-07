Belgische renner Cras haalt uit naar toeschouwer: 'Door jou moet ik Tour verlaten'

De Belg Steff Cras is woedend op een toeschouwer die heeft veroorzaakt dat hij ten val kwam in de achtste etappe van de Tour de France. De renner van TotalEnergies moest hierdoor zaterdag opgeven.

De 27-jarige Cras ging in de finale van de lastige heuvelrit van Limoges onderuit. Op 6 kilometer van de finish belandde hij in een berm en even later gaf hij op.