Eekhoff verrast bij zijn eerste kans in Tour: 'Het was doodgaan tot de finish'

Nils Eekhoff heeft zichzelf zaterdag verrast bij zijn eerste kans op een goed resultaat in de Tour de France. De Nederlander eindigde in de achtste etappe als vijfde, één plaats achter Dylan Groenewegen.

"Dit soort finishes liggen me goed en ik houd er wel van", zei de 25-jarige Eekhoff. "Ik ben erg blij dat de ploeg me de kans heeft gegeven om voor een topresultaat te gaan. Ik ben tevreden met mijn vijfde plaats."

Normaal gesproken is Sam Welsford de man voor de massasprints bij Team DSM-Firmenich. Maar zaterdag kreeg Eekhoff de kans om mee te sprinten in de lastige heuvelrit.

"De jongens hebben heel goed op me gelet tijdens de etappe. Dat gaf me zeker motivatie", zei Eekhoff. "Ik zocht naar het juiste wiel om op te schuiven in de finale. Ik zat in het wiel van Philipsen, maar Groenewegen duwde me daar een beetje uit. Romain Bardet bracht me voor de laatste bocht weer terug in een goede positie."

Uiteindelijk werd Eekhoff vijfde, achter ritwinnaar Mads Pedersen, Jasper Philipsen, Wout van Aert en Groenewegen. "Het was voluit gaan, doodgaan tot de finish. Dat deed heel veel pijn."

Groenewegen: 'Sta ervan te kijken dat ik er nog zat'

Groenewegen verbaasde zichzelf een beetje met zijn vierde plaats bij deze lastige aankomst. De Amsterdammer besefte ook dat er niet meer in zat. "Er waren er drie sterker, dan moet je daar tevreden mee zijn, maar ik sta wel een beetje te kijken dat ik er nog zat."

De rit van Libourne naar Limoges was vooral in de finale behoorlijk lastig, maar Groenewegen zag toch kansen. "We wisten dat het goed kon vallen, maar ook niet. Ik overleefde de klimmetjes wel goed en in de finishstraat kwam ik uit de slipstream van Jasper Philipsen, maar ik sta wel een beetje te kijken dat ik er nog zat."

Groenewegen denkt dat er nog drie à vier kansen voor hem komen in de Tour. Het uitvallen van collega-sprinter Mark Cavendish door een val vond hij spijtig. "Hij was in goeden doen. Uitvallen door een val is voor iedereen zuur, voor hem extra", zei Groenewegen over de Brit, die aan zijn laatste seizoen bezig is.