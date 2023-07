Van der Poel wilde zelf niet voor eigen kansen gaan: 'Groene trui is belangrijk'

Mathieu van der Poel wist dat de achtste etappe van de Tour de France zeer geschikt voor hem was, maar toch deed hij niet mee om de ritzege. De Nederlander vond het belangrijker om ploegmaat en groenetruidrager Jasper Philipsen te helpen.

Als kleine jongen fietste Van der Poel al over de heuvelachtige wegen rond Limoges. Hij reed er regelmatig een rondje als hij op bezoek was bij zijn opa Raymond Poulidor. De Franse oud-toprenner woonde in Saint-Léonard-de-Noblat, even buiten de hoofdstad van het departement Haute-Vienne.

Van der Poel hoefde dus niet in de routeboek te kijken om te weten dat de Tour-rit van zaterdag met finish in Limoges hem een goede kans op de overwinning bood. Desondanks cijferde het uithangbord van Alpecin-Deceuninck zich wederom volledig weg voor drievoudig etappewinnaar Philipsen.

"Uiteraard was dit een aankomst die mij ook goed lag", zei Van der Poel, terwijl hij na de snikhete rit zweet uit zijn ogen probeerde te krijgen met hulp van een flesje water. "We hebben ook overwogen om mij vandaag te laten sprinten in plaats van Jasper, maar ik zei zelf gelijk dat ik dat niet wilde. We zouden alleen wisselen als Jasper zich slecht zou voelen."

'MVDP' noemde de strijd om het puntenklassement als belangrijkste reden om wederom alle ballen op Philipsen te spelen. "De groene trui is inmiddels een belangrijk doel voor de ploeg deze Tour en er waren hier weer heel veel punten te verdienen. Het zou zonde zijn als we die vandaag lieten liggen en vervolgens in Parijs net tekortkomen voor de eindwinst in het puntenklassement."

Van der Poel weet dat er deze Tour niet heel veel ritten zijn waar hij kans maakt op de ritzege. "Maar ik heb er niet zo veel problemen mee als die kans op eigen succes niet meer komt. Ik ben realistisch. Ik weet dat ik niet elke grote ronde een etappe ga winnen. En ik weet dat ik volgende maand bij de WK in Glasgow ook nog voor een geslaagde zomer kan zorgen."

Foto: NU.nl

Philipsen wordt net geklopt door Pedersen

Van der Poel maakte zaterdag weer indruk met een uitstekende lead-out voor Philipsen, maar deze keer kon zijn ploeggenoot het net niet afmaken. De Belg eindigde in Limoges als tweede achter Mads Pedersen.

"We verwachten niet dat Jasper opeens elke sprint gaat winnen", zei Van der Poel met een glimlach. "Alles ging uitstekend, maar er was er vandaag gewoon één net wat sterker."

Alpecin-Deceuninck wist dat Pedersen op de oplopende aankomst een van de topfavorieten was. Daarom zette Van der Poel Philipsen in de laatste 400 meter af in het wiel van de Deen van Lidl-Trek.

"Ik had het gevoel dat Pedersen iets te vroeg begon met zijn sprint, maar hij viel niet stil", aldus Van der Poel. "Dat is ook zijn specialiteit, zo'n lange sprint. Jasper had net niet meer de benen om over Pedersen heen te komen. Dat is ook niet onlogisch op zo'n lastige aankomst en na zo'n zware finale."

In het puntenklassement liep Philipsen wel uit op de nummer twee Bryan Coquard. De Fransman heeft nu een achterstand van liefst 109 punten. Van der Poel: "Jammer van de ritzege, maar voor de groene trui was het weer een goede dag."