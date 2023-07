Pedersen denkt aan 'legende' Cavendish na zege: 'Triest dat zijn Tour zo eindigt'

Mads Pedersen is na zijn overwinning in de achtste etappe van de Tour de France met zijn gedachten ook bij het uitvallen van Mark Cavendish. De Brit kwam tijdens de lastige heuvelrit ten val en moest opgeven.

"Het is heel triest dat de Tour zo eindigt voor een legende als Mark", zei de 27-jarige Pedersen na afloop van de etappe. "Het was een genoegen om met hem te rijden. Ik had altijd een goede band met hem in het peloton. Hopelijk kan ik in zijn laatste wedstrijden nog samen met hem koersen."

De 38-jarige Cavendish maakte in mei bekend dat hij na dit seizoen zijn carrière beëindigt. De topsprinter aasde op zijn 35e ritzege in de Tour, waarmee hij mederecordhouder Eddy Merckx achter zich zou hebben gelaten op de lijst van renners met meeste etappezeges.

Vrijdag leek Cavendish af te stevenen op zijn felbegeerde triomf, maar in de laatste meters stak de Belg Jasper Philipsen hem voorbij. Een dag later kwam zijn laatste Tour ten einde na een valpartij in het peloton, waarbij hij vermoedelijk zijn sleutelbeen heeft gebroken.

Mads Pedersen viert zijn ritzege met zijn ploeggenoot Jasper Stuyven. Foto: Getty Images

'Het laatste stuk was erg pijnlijk'

Pedersen slaagde er in de massasprint van de achtste etappe wel in om Philipsen te kloppen en hem zo van zijn vierde ritzege in de Tour af te houden. De Deen bleef de Belg een wiellengte voor.

"De jongens hebben me perfect afgezet", was Pedersen lovend over zijn ploeggenoten bij Lidl-Trek. "Het laatste stuk was erg pijnlijk. Met nog 50 meter te gaan moest ik bijna rechtop gaan zitten. Het was een lange sprint, maar gelukkig had ik de benen om het af te maken."

Pedersen was zo voor de tweede keer succesvol in de Tour. Vorig jaar won de wereldkampioen van 2019 voor het eerst een etappe in de Franse wielerronde.