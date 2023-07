Zelfkritische Van Aert baalt van gemiste kans: 'Tour van 'net niet' voor mij'

Voor de derde keer in deze Tour de France finishte Wout van Aert in de top vijf van een etappe, maar ook zaterdag greep de alleskunner van Jumbo-Visma naast de dagzege. Na zijn derde plaats in Limoges keek de 28-jarige Belg in de spiegel.

Jumbo-Visma deed er alles aan om Van Aert goed af te zetten, maar de Belg maakte de arbeid van zijn ploeggenoten niet af.

"Het is frustrerend als je het werk van ploeggenoten niet afrondt", aldus Van Aert kort na de door Mads Pedersen gewonnen etappe.

"Ik maakte een inschattingsfout door iets te lang te wachten. Daardoor kwamen Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen (de lead-out en afmaker van Alpecin-Deceuninck, red.) me voorbij en moest ik daarna in de remmen."

Van Aert benadrukt dat er met zijn vorm niets mis is. "Ik had de benen om te winnen, die heb ik al de hele week. Het is voor mij voorlopig de Tour van 'net niet'. Vandaag had ik niet per se mijn grootste kans, maar het is wel een parcours dat me lag."

Volg al het nieuws over de Tour de France Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Tour de France Blijf met meldingen op de hoogte

'Jumbo-Visma kickt ook op dagzeges'

Voor Jumbo-Visma verschuift de aandacht nu weer naar Jonas Vingegaard, die zondag op de even befaamde als beruchte Puy de Dôme zijn gele trui verdedigt.

"Die strijd om het geel is vanaf de eerste dag al belangrijk. De ploeg is zo sterk dat we die dingen kunnen combineren. We moeten aan de bak voor Jonas, maar we kicken ook op dagzeges."

Foto: NU.nl