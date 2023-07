Pedersen houdt Philipsen van vierde ritzege af in Tour, Groenewegen vierde

Mads Pedersen heeft zaterdag de achtste etappe van de Tour de France gewonnen. De Deen bleef Jasper Philipsen en Wout van Aert voor in een lastige heuvelrit. Dylan Groenewegen werd vierde.

De 27-jarige Pedersen was de sterkste in de massasprint van een uitgedund peloton. De sprinter van Lidl-Trek hield Philipsen, die weer goed werd afgezet door Mathieu van der Poel, en Van Aert net achter zich.

Pedersen hield Philipsen zo van diens vierde ritzege in de Tour af. De Belg sprintte in de derde, vierde en zevende etappe na een goede lead-out van Van der Poel wel naar de winst.

In het algemeen klassement blijft Jonas Vingegaard aan de leiding. De kopman van Jumbo-Visma heeft 25 seconden voorsprong op Tadej Pogacar. Simon Yates kwam in de finale ten val en raakte de vijfde plaats kwijt aan zijn tweelingbroer Adam.

De achtste etappe voerde het peloton over 200,7 kilometer van Libourne naar Limoges. Het laatste gedeelte was behoorlijk heuvelachtig, met één klim van de derde categorie en twee beklimmingen van de vierde categorie.

Na de eerste gecategoriseerde klim ging het mis voor Cavendish. De Brit, die aan zijn laatste seizoen bezig is, kwam op 60 kilometer van de finish ten val in het peloton en greep naar zijn sleutelbeen. Even later moest hij opgeven.