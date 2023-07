Valpartij verpest droom Cavendish: sprinter verlaat Tour door sleutelbeenbreuk

Mark Cavendish heeft zaterdag de strijd moeten staken in de Tour de France. De 38-jarige sprinter liep bij een valpartij in de achtste etappe met aankomst in Limoges een breuk in zijn rechtersleutelbeen op.

Cavendish greep na zijn val direct naar zijn rechterschouder. Al snel was duidelijk dat hij de strijd niet kon voortzetten. Enkele uren na de finish van de door de Deen Mads Pedersen gewonnen rit meldde zijn ploeg Astana dat de Brit zijn sleutelbeen heeft gebroken.

Cavendish aasde deze Tour op zijn 35e ritzege, waarmee hij mederecordhouder Eddy Merckx achter zich zou hebben gelaten op de lijst van renners met meeste etappezeges. Vrijdag leek de Brit af te stevenen op zijn felbegeerde triomf, maar in de laatste meters stak de Belg Jasper Philipsen hem voorbij.

In de volle sprint speelde een schakelprobleem hem parten. "Ik ben ontzettend teleurgesteld. Echt héél erg teleurgesteld", zei de spurter na afloop.

Na dit seizoen zet de sprinter van Astana een punt achter zijn loopbaan, waardoor de rit van vrijdag - tenzij hij terugkomt op zijn besluit om te stoppen - achteraf zijn laatste kans bleek om het iconische Tourrecord alleen in handen te krijgen.

Al snel was duidelijk dat Mark Cavendish de strijd niet kon voortzetten. Foto: AP

Cavendish won vijftien jaar geleden eerste rit in Tour

Cavendish boekte zijn eerste Tour-etappezege in 2008. Na enkele magere jaren kwam de Brit in 2021 ijzersterk terug in de Ronde van Frankrijk met vier dagsuccessen, waarmee hij zich naast Merckx voegde.

Vorig jaar werd Cavendish niet opgenomen in de Tourselectie van zijn toenmalige team Quick-Step Alpha Vinyl Team. De sprinter toog naar Astana, waar hij wel een plekje in de Tourploeg afdwong. Cavendish toonde met het winnen van de slotrit in de Giro d'Italia aan in vorm te zijn voor de Ronde van Frankrijk.

Renners met meeste ritzeges in de Tour de France: 1. Mark Cavendish - 34

1. Eddy Merckx - 34

3. Bernard Hinault - 28

4. André Leducq - 25

5. André Darrigade - 22

6. Nicolas Frantz - 20

7. François Faber - 19

8. Jean Alavoine - 17

9. Jacques Anquetil - 16

9. René Le Grevès - 16

9. Charles Pélissier -16

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.