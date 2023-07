Groenewegen beleeft nog geen gelukkige Tour: 'Moest paar keer remmen in sprint'

Dylan Groenewegen wacht nog op zijn eerste vlekkeloze sprint van deze Tour de France. De Nederlander eindigde vrijdag in Bordeaux ook bij zijn derde kans van de eerste week buiten de top drie.

"Qua snelheid zat het vandaag wel goed", zei Groenewegen na de zevende etappe. "Alleen wordt het lastig als je in een sprint ingesloten raakt en een paar keer moet remmen. Ik moest zeker twee keer opnieuw starten, dat is jammer."

De kopman van Team Jayco AlUla leek bij het ingaan van de laatste 2,5 kilometer nog de ideale positie te hebben. Hij zat in het wiel van Jasper Philipsen, die na zijn twee ritzeges de grote favoriet was voor winst in Bordeaux.

"Ik was alleen niet de enige die achter Philipsen wilde rijden, dus dat werd een groot gevecht", zei Groenewegen. "Die strijd begon al op 2 kilometer van de streep. Ik raakte op dat moment helemaal ingesloten en kon geen kant meer op."

De Amsterdammer verloor veel snelheid en zakte ver terug, maar met hulp van zijn ploegmaat Luka Mezgec reed hij in de slotkilometer opnieuw naar voren. Groenewegen zat zelfs weer even in de slipstream van Philipsen, die door Mathieu van der Poel vakkundig naar de kop van het peloton was geleid.

"Maar Mathieu had van mij vandaag wel iets harder mogen gaan", zei Groenewegen met een flauwe glimlach. "Het tempo zakte een klein beetje in toen hij op 350 meter van de streep op kop reed en daardoor ging het fout voor mij. Rechts van mij dook Mark Cavendish namelijk in een gat en vervolgens moest ik wéér remmen. Jammer, maar dat is ook sprinten. Het is een beetje gokken."

Samenvatting: Van der Poel helpt Philipsen aan ritzege in Tour

Kan Groenewegen voor vijfde Tour op rij rit winnen?

Met nog minder dan 200 meter te gaan kon Groenewegen zich niet nog een keer herstellen. Hij kwam uiteindelijk als vijfde over de finish, achter Philipsen, Cavendish, Biniam Girmay en Luca Mozzato. "Een gemiste kans", oordeelde de Nederlander. "Want ik denk dat de overwinning er vandaag zeker in zat. Maar daarvoor heb je ook wat geluk nodig."

De dertigjarige Groenewegen zette in Bordeaux wel zijn beste resultaat van deze Tour neer, nadat hij er in de eerste twee massasprints helemaal niet aan te pas was gekomen (achtste in rit drie, veertiende in rit vier). "Vandaag was een heel grote stap voorwaarts voor mij en mijn team. Maar we zijn hier gekomen om te winnen en dat is weer niet gelukt."

In zijn vorige vier Tours (2022, 2019, 2018 en 2017) boekte Groenewegen altijd minimaal één ritzege. Er komen deze Ronde van Frankrijk niet heel veel sprintkansen meer, maar de oud-renner van Jumbo-Visma houdt hoop dat er nog een succesvolle dag voor hem komt.

"De vorm is echt wel goed. Ik heb de Pyreneeën relatief makkelijk overleefd. Dat is een goed teken en gaat me helpen richting het einde van de Tour. Natuurlijk zit Philipsen op dit moment in een goede flow. Maar het niveau van de sprinters zit dicht bij elkaar, dus ik hoop bij een van de volgende kansen ook een keer die eerste plek te kunnen pakken."