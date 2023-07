Geen wielerhistorie voor Cavendish na schakelprobleem: 'Ben héél teleurgesteld'

Mark Cavendish was er vrijdag kapot van dat hij net naast de zege greep in de zevende etappe van de Tour de France. De 38-jarige Brit leek in Bordeaux even op weg naar wielerhistorie, maar mede door materiaalproblemen werd hij tweede.

Een half uur na zijn nipte nederlaag tegen Jasper Philipsen krijgt Cavendish bij de teambus van Astana een knuffel van zijn vrouw Peta Todd en een kus van zijn dochter Delilah Grace. Heel even is er een lach op zijn gezicht als zijn bijna eenjarige dochter Astrid lijkt te willen gaan spelen met een van de vele microfoons die boven hen hangen.

Cavendish kan de troost wel gebruiken. "Ik ben ontzettend teleurgesteld. Echt héél erg teleurgesteld", zei de topsprinter vlak voor de kleine familiereünie tegen de massaal toegestroomde journalisten. "Het spijt me dat ik niet positiever kan zijn."

'Cav', die in 2010 de vorige Tour-etappe met aankomst in Bordeaux wel won, was door zijn Nederlandse ploegmaat Cees Bol goed afgezet voor de massasprint op de Quai Louis XVIII. "Cees was geweldig, hij leek wel een sluipmoordenaar met hoe hij door het peloton reed. Maar toen ik in de laatste 300 meter mijn sprint inzette, kreeg ik schakelproblemen."

Cavendish zat op zijn zwaarste versnelling, maar ging zonder dat hij het wilde opeens naar zijn een na zwaarste tandwiel. "Daardoor moest ik wel gaan zitten. Ik probeerde vervolgens weer te staan, maar toen schoot mijn versnelling van de zwaarste naar de een na zwaarste, en moest ik weer gaan zitten. Daarna kon ik niks anders meer doen dan hopen."

Had Cavendish Philipsen kunnen verslaan?

Cavendish lag op kop toen hij voor de eerste keer moest gaan zitten. Philipsen zat in het wiel van de Brit en passeerde hem in de laatste 100 meter. De Belgische ploegmaat van Mathieu van der Poel boekte zo zijn derde ritzege van deze Tour en zijn vijfde in totaal.

"Cavendish was heel sterk vandaag", zei Philipsen na de rit. "Ik had hem heel graag zien winnen vandaag, zoals iedereen denk ik. Ik weet zeker dat nog meer kansen gaat krijgen deze Tour. Hij is in goede vorm en doet echt mee in de sprints."

Cavendish blijft door zijn tweede plaats steken op 34 keer dagsucces in de Ronde van Frankrijk. Daarmee staat hij nog steeds op gelijke hoogte met de Belgische wielerlegende Eddy Merckx, met wie hij sinds 2021 het record voor meeste ritzeges in de Tour deelt.

"Ik blijf het proberen", zei 'Cav'. "We moeten nog wat dingen verbeteren, maar ik denk dat ik nog goed genoeg ben om Philipsen een keertje te kloppen deze ronde."