Tour van Philipsen met hattrick nu al geslaagd: 'Had je voor gek verklaard'

Jasper Philipsen kan nauwelijks geloven dat hij vrijdag in Bordeaux opnieuw een massasprint in de Tour de France heeft gewonnen. Het is voor de Belgische sprinter alweer zijn derde ritzege van deze editie.

"Dit is een droom-Tour", zei Philipsen na afloop van de zevende etappe. De renner van Alpecin-Deceuninck mocht net als na de derde en vierde etappe naar het podium voor de hoogste trede. "Wie mij een week geleden had gezegd dat ik nu al op drie zeges zou staan, had ik voor gek verklaard."

De 25-jarige Philipsen had vrijdag opnieuw veel te danken aan zijn luxehelper Mathieu van der Poel. De Nederlander kwam na Søren Kragh Andersen op kop en bracht zijn Belgische kompaan in een zetel naar de streep.

"Zonder hen was dit niet mogelijk. We kunnen van een echte teamprestatie spreken. Ik zat steeds in het goede wiel en hoefde geen energie te verspillen. Het leidt telkens weer tot succes", zei Philipsen.

Van der Poel sprak na de etappewinst van "weer een mooie dag". Al verliep de sprint voor hem niet vlekkeloos. "We kwamen van iets te ver op kop", zei Van der Poel tegen de NOS.

"Ik zag de bordjes van de afstand tot de finish niet, dat was lastig. Ik was al best lang aan het sprinten toen ik zag dat het nog 350 meter was. Het was iets te lang, maar we konden Jasper rustig houden en ik denk dat we hem perfect hebben afgezet."

Volg al het nieuws over de Tour de France Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Tour de France Blijf met meldingen op de hoogte

'Genieten van groene trui'

Het was van tevoren geen hoofddoel voor Philipsen, maar de groene trui hangt inmiddels stevig om zijn schouders. De Fransman Bryan Coquard is zijn eerste belager, maar heeft al een achterstand van 88 punten. "Ik denk dat het nu ook wel een doel is om het groen tot in Parijs te dragen. Maar het is nog lang. Ik ga er in ieder geval van genieten", zei Philipsen.

De sprinters moeten nog even wachten op de volgende massasprint: woensdag is waarschijnlijk de eerstvolgende mogelijkheid. Er staat dan een etappe over 179,8 kilometer van Clermont-Ferrand naar Moulins op de rol. Met een kaarsrechte laatste kilometer lijken alle ingrediënten aanwezig voor een massasprint.

Zaterdag staat een heuvelrit van Libourne naar Limoges op het programma. De etappe lijkt uitermate geschikt voor vluchters. Zondag wacht een bergrit naar de iconische Puy de Dôme.