Duo Philipsen-Van der Poel opnieuw onklopbaar in Tour: derde ritzege voor Belg

Jasper Philipsen heeft vrijdag de zevende etappe van de Tour de France gewonnen. De Belgische sprinter had bij zijn derde dagsucces opnieuw veel te danken aan luxehelper Mathieu van der Poel.

Het was vooraf al duidelijk dat de vlakke rit naar Bordeaux in een massasprint zou eindigen. In de straten van de wijnstad bleek de tandem Van der Poel-Philipsen opnieuw onklopbaar. De Nederlandse lead-out kwam vroeg op kop, waarna er simpelweg geen maat stond op de topsnelheid van zijn Belgische ploegmaat.

Mark Cavendish werd op gepaste afstand tweede, terwijl Biniam Girmay als derde over de streep kwam. Dylan Groenewegen was op de vijfde plek de beste Nederlander. De gehavende Fabio Jakobsen probeerde het wel, maar moest zich tevredenstellen met de vijftiende stek.

De gele trui van Jonas Vingegaard kwam geen moment in gevaar. De Deense kopman van Jumbo-Visma behoudt 25 seconden voorsprong op zijn concurrent Tadej Pogacar. Philipsen verstevigde zijn leiding in het puntenklassement. De Belgische groenetruidrager heeft 88 punten voorsprong op Bryan Coquard.

De Tour de France gaat zaterdag verder met een etappe die geschikt lijkt voor vluchters. Zondag wacht een rit naar de legendarische Puy de Dôme.

Opmerkelijk beeld in beginfase

De 170 kilometer lange etappe begon met een opvallend beeld. Vier vluchters kozen het hazenpad, maar drie besloten enkele tellen later dat ze daar toch niet zo'n zin in hadden en lieten zich inlopen. Simon Guglielmi keek even verbaasd om zich heen, haalde zijn schouders op en zette solo koers naar Bordeaux.

Dat betekende een half lummeldagje voor het peloton, dat de Fransman van Arkéa-Samsic eenvoudig binnen schot hield. Zelfs toen landgenoten Nans Peters en Pierre Latour zich bij hem voegden, was er niets aan de hand. De drie avonturiers werden gegrepen, waarna de sprinters hun messen slepen.

Opnieuw bleek Alpecin-Deceuninck veruit het scherpste gerei in de keukenla te hebben liggen. De blauwe formatie herhaalde het beproefde concept met Van der Poel als lanceerplatform. Een vroege aanzet van recordjager Cavendish leek even roet in het eten te gooien, maar Philipsen kwam er alsnog overtuigend overheen.