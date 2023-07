Vooruitblik etappe 14 Tour de France: Loodzware bergrit met finish na afdaling

De veertiende etappe van de Tour de France is 152 kilometer lang en finisht in Morzine. Wat kunnen we van deze rit verwachten?

Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar kunnen in deze eerste Alpenetappe een nieuw hoofdstuk schrijven voor het standaardwerk dat deze fascinerende Tour de France aan het worden is. Het zaagtandprofiel leent zich voor een tactisch spektakel. De finish ligt in een afdaling, waar na de dood van Gino Mäder veel over te doen was. Daarom zijn er veiligheidsmaatregelen toegepast.

De finale is een kopie van de zeventiende rit in 2006. Die dag zette Floyd Landis het klassement naar zijn hand via een zelden vertoonde solo. De Amerikaan bracht het geel naar Parijs, maar moest zijn eindzege diezelfde week nog inleveren vanwege dopinggebruik.

En nu we toch dubieuze Amerikanen uit de Tour-historie opvissen: de Joux Plane stond bekend als het zwarte beest van Lance Armstrong. De man die niet te kraken viel, beleefde in 2000 op deze Alpenreus een van zijn spaarzame zwakke momenten. Jan Ullrich reed ruim anderhalve minuut van hem weg.

Starttijd: 13.05 uur

Finishtijd: Rond 17.20 uur

Favorieten voor de etappezege ⭐⭐⭐ Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard

⭐⭐ Tom Pidcock, Simon Yates, Adam Yates

⭐ Jai Hindley, Pello Bilbao, Thibaut Pinot