Vooruitblik etappe 13 Tour de France: Twee koersen voor de prijs van één

De dertiende etappe van de Tour de France is 138 kilometer lang en finisht op de Grand Colombier. Wat kunnen we van deze rit verwachten?

Dit korte ritje laat zich goed voorspellen. Een groep vluchters strijdt om de zege, terwijl daarachter de grote mannen elkaar bestoken. Twee koersen voor de prijs van één dus. Tenzij UAE Team Emirates geïnteresseerd is in de bonificatieseconden op de finish. In dat geval gaat het in een noodvaart naar de Grand Colombier.