Vooruitblik etappe 12 Tour de France: Drietrapsraket aan beklimmingen in finale

De twaalfde etappe van de Tour de France is 169 kilometer lang en finisht in Belleville-en-Beaujolais. Wat kunnen we van deze rit verwachten?

Het hooggebergte staat alweer voor de deur, en deze rit dient als voorgerecht. Na een heuvelachtige beginfase volgt een vlak gedeelte en kan de tv-kijker zich aan een middagdutje wagen. De finale begint op 70 kilometer van de streep met een drietrapsraket aan beklimmingen.

We zagen dinsdag dat Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar niet te beroerd zijn om elkaar in het middelgebergte te bestoken. Ook deze dag leent zich uitstekend voor een hinderlaag. Vanaf de top van de laatste klim is het nog 28 kilometer tot de finish in Belleville-en-Beaujolais.

De naam Beaujolais doet bij liefhebbers van het goede leven ongetwijfeld een lampje branden. Deze streek presenteert elke derde donderdag van november de wereldberoemde Beaujolais nouveau. Dat is een wijn met een unique sellingpoint: de druiven zijn slechts twee maanden eerder geplukt.

Starttijd: 13.05 uur

Finishtijd: Rond 17.20 uur

Favorieten voor de etappezege ⭐⭐⭐ Wout van Aert, Tadej Pogacar

⭐⭐ Pello Bilbao, Matteo Jorgenson, Matej Mohoric

⭐ Michal Kwiatkowski, Valentin Madouas, Julian Alaphilippe