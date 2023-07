Vooruitblik etappe 11 Tour de France: Heeft ploeg Van der Poel nog kameraden?

De elfde etappe van de Tour de France is 180 kilometer lang en finisht in Moulins. Wat kunnen we van deze rit verwachten?

In deze tweede Tour de France-week staat er slechts één rit voor de sprinters op het programma. Deze elfde etappe betekent een nieuwe kans voor Dylan Groenewegen, die steeds beter in vorm lijkt te komen. En hoe is Fabio Jakobsen van zijn verwondingen hersteld?

De belangrijkste vraag is welke ploegen gaan samenwerken met Alpecin-Deceuninck om de vlucht te controleren. Als de tandem Mathieu van der Poel-Jasper Philipsen voor de vierde keer toeslaat, staan de andere formaties redelijk in hun hemd. Wellicht moeten ze het eens over een andere boeg gooien.

Het wordt verder een bijzondere dag voor Rémi Cavagna. De Franse tijdritspecialist is geboren en getogen in startplaats Clermont-Ferrand en zal zijn stadgenoten willen laten zien waartoe hij in staat is. We kunnen hem dus opschrijven voor een plek in de vroege vlucht.

Starttijd: 13.05 uur

Finishtijd: Rond 17.20 uur

Favorieten voor de etappezege ⭐⭐⭐ Jasper Philipsen, Mads Pedersen

⭐⭐ Caleb Ewan, Dylan Groenewegen, Phil Bauhaus

Caleb Ewan, Dylan Groenewegen, Phil Bauhaus ⭐ Fabio Jakobsen, Bryan Coquard, Sam Welsford