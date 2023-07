Vooruitblik etappe 10 Tour de France: Helft van peloton heeft deze dag omcirkeld

De tiende etappe van de Tour de France is 167 kilometer lang en finisht in Issoire. Wat kunnen we van deze rit verwachten?

Na een welkome rustdag gaat het Tour de France-circus dinsdag verder. Reken maar dat de helft van het peloton deze tiende etappe in het rondeboek omcirkeld heeft. De klassementsmannen en sprinters kunnen even terug in hun hok: dit is een dag voor de rittenkapers.

Het parcours van deze overgangsetappe is grilliger dan het liefdesleven van Gordon. Er moet in de eerste meters direct geklommen worden, waarna er eigenlijk geen vlak stukje asfalt te bespeuren is. De cols zijn niet al te zwaar. Ook types als Mathieu van der Poel en Wout van Aert moeten op dit terrein uit de voeten kunnen.

Vanuit Issoire vertrok in 2011 een Tour-rit die we in Nederland niet snel vergeten. Die dag werd Johnny Hoogerland door een automobilist in het prikkeldraad gekatapulteerd. Het paaltje waar hij tegenaan belandde werd geveild voor een goed doel en bracht 1.620 euro op. Hoogerland zelf ontving jaren later een schadevergoeding.

Starttijd: 13.05 uur

Finishtijd: Rond 17.20 uur

Favorieten voor de etappezege ⭐⭐⭐ Wout van Aert, Mathieu van der Poel

⭐⭐ Valentin Madouas, Matej Mohoric, Julian Alaphilippe

Valentin Madouas, Matej Mohoric, Julian Alaphilippe ⭐ Alberto Bettiol, Ion Izagirre, Maxim Van Gils