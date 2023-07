Gehavende Jakobsen ziet af in de Tour: 'Ik had een déjà vu naar vorig jaar'

Fabio Jakobsen moest donderdag bij de tweede Pyreneeënrit van de Tour de France opnieuw moeite doen om op tijd binnen te komen. De sprinter baalt ervan dat hij nog altijd last ondervindt van zijn val in de vierde etappe.

"Bij de eerste korte klim van de dag hing ik er nog goed bij, maar bij de Aspin had ik een déjà vu naar vorig jaar. Toen moest ik het peloton daar ook vroeg laten gaan." Jakobsen kwam vorig jaar achttien seconden binnen de tijdslimiet over de streep. Donderdag hield hij een kleine vijf minuten over.

Jakobsen, die vooral last heeft van kneuzingen en schaafwonden, was dankbaar voor de hulp van teamgenoten Tim Declercq, Dries Devenyns, Yves Lampaert en Michael Mørkøv. "Op de laatste klim had ik de beste benen van de dag. Dat is niet normaal. 's Ochtends zit alles vast namelijk. Het duurt gewoon even voordat alles weer draait."