Vingegaard niet verrast door wederopstanding Pogacar: 'Wordt spannende Tour'

Jonas Vingegaard is niet verrast dat zijn grote rivaal Tadej Pogacar donderdag hard terugsloeg in de Tour de France. De Sloveen herstelde zich knap van een matige eerste Pyreneeënrit, won de zesde etappe en pakte 28 seconden tijdwinst op Vingegaard.

Niet ver van de finish in Cauterets ziet Vingegaard opeens een witte flits voorbijkomen. Pogacar kiest het perfecte moment voor zijn aanval en rijdt in 2.700 meter klimmen 24 seconden weg bij de titelverdediger.

Het contrast met een dag eerder is groot. Toen was het Pogacar die niet kon antwoorden op een demarrage van Vingegaard en meer dan een minuut verloor op weg naar Laruns.

"Ik ben totaal niet verbaasd door deze comeback van Tadej", zegt Vingegaard donderdag op zijn persconferentie. "We hebben dit eerder gezien van hem. Tadej was heel sterk vandaag, dus het lijkt een zeer spannende Tour te worden."

Bij Jumbo-Visma waarschuwden ze na het machtsvertoon van Vingegaard op woensdag al dat de strijd om de eindzege nog lang niet beslist was. Die waarschuwing bleek snel terecht. "Tadej heeft maar weer eens laten zien dat je hem nooit moet onderschatten", zei Wout van Aert in Cauterets. "Ook niet als hij een dag wat tijd verliest."

Nathan Van Hooydonck onderschreef die woorden van zijn land- en ploeggenoot. "Pogacar is een groot kampioen en een verschrikkelijk goede renner. We wisten dat we daar nog lang niet klaar mee waren. Het was echt een utopie om te denken dat Jonas alleen nog maar tijd zou gaan pakken op Pogacar."

2:01 Afspelen knop Samenvatting: Pogacar toont topvorm en pakt zege in zesde etappe Tour

Jonas Vingegaard heeft nu wel de gele trui

Het goede nieuws voor Jumbo-Visma is dat Vingegaard wel de nieuwe drager van de gele leiderstrui is. Hij heeft in het algemeen klassement een voorsprong van 25 seconden op Pogacar.

"Natuurlijk was het mijn doel om vandaag op zijn minst bij Tadej te blijven. Maar hij is de verdiende winnaar van deze rit", zei de Deen. "Ik had nu liever al twee minuten marge gehad op Tadej, maar ik ben vooral heel blij dat ik weer het geel heb."

De klassementsrenners kunnen vrijdag weer even uitrusten. De zevende etappe finisht in Bordeaux en eindigt waarschijnlijk in een massasprint.

Foto: NU.nl