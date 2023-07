Opgeluchte Pogacar draagt zege op aan gevallen vriendin: 'Zij gaf mij de kracht'

Delen via E-mail

Tadej Pogacar is blij dat hij donderdag de strijd om de eindzege in de Tour de France nieuw leven heeft ingeblazen. De tweevoudig Tour-winnaar stond na afloop van zijn etappewinst ook stil bij de toestand van zijn vriendin.

"Ik wil het geen wraak noemen, maar het is prettig om vandaag te winnen en wat tijd terug te pakken op Vingegaard. Ik ben opgelucht", zei Pogacar, die woensdag nog ruim een minuut verloor op de Deen.

Door een sterk optreden van Jonas Vingegaard en diens ploeg Jumbo-Visma had Pogacar na woensdag 53 seconden achterstand op zijn rivaal. "Ik was na de laatste etappe wat ongerust geworden. De prestatie van Jonas die dag was ongelooflijk."