Pogacar zet Tour wéér op zijn kop met revanche op nieuwe leider Vingegaard

Tadej Pogacar heeft donderdag de tweede Pyreneënrit van de Tour de France op zijn naam geschreven. De kopman van UEA Team Emirates versloeg op de slotklim zijn grote rivaal Jonas Vingegaard, die 24 seconden later over de finish kwam.

Op de Cauterets-Cambasque had Vingegaard geen antwoord op een demarrage van Pogacar, die woensdag nog veel tijd moest prijsgeven aan de Deen. De Noor Tobias Johannessen van Uno-X kwam op 1 minuut en 22 seconden als derde over de finish.

Vingegaard is wel de nieuwe leider in het algemeen klassement. Jai Hindley van BORA-hansgrohe moest op de Tourmalet, de voorlaatste klim, al lossen en draagt de gele trui over aan de kopman van Jumbo-Visma.

Pogacar staat door zijn wederopstanding tweede in het klassement op 25 seconden van Vingegaard. Hindley zakt naar de derde plek op 1 minuut en 34 seconden achterstand.

De klassementsrenners moeten zaterdag en zondag pas weer aan de bak. Vrijdag volgt namelijk een volledig vlakke rit naar Bordeaux, waar een massasprint wordt verwacht.

Foto: NU.nl

Jumbo-Visma zet aan op Tourmalet

Vanaf de start in Tarbes was het volop koers. Een groepje van vijftien man, onder wie Mathieu van der Poel en Wout van Aert, ging vooruit. Onder anderen Neilson Powless, Ruben Guerreiro en Michal Kwiatkowski sloten later aan.

Tot aan de Tourmalet hield Jumbo-Visma zich koest, maar daarna zette de Nederlandse ploeg aan. Een van de slachtoffers was geletruidrager Hindley, die moest lossen.

Vingegaard versnelde in de laatste kilometers van de iconische berg in een poging Pogacar opnieuw pijn te doen, maar de Sloveen hield dit keer stand. Het duo sloot in de afdaling aan bij de uitgedunde kopgroep.

Op de slotklim Cauterets-Cambasque zette Vingegaard opnieuw aan, waarna alleen Pogacar kon volgen. Vervolgens was het de beurt aan de de tweevoudig Tour-winnaar, die zijn grote concurrent wel pijn kon doen. Na 145 kilometer koersen boekte Pogacar zijn tiende ritzege ooit in de Tour.

Foto: NU.nl

