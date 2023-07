De carrière van Mark Cavendish leek een paar jaar geleden al voorbij. Toch kan hij deze maand het record voor meeste ritzeges in de Tour de France alleen op zijn naam krijgen. Het tekent zijn bijna legendarische wilskracht.

Cavendish schuift heen en weer op zijn stoel. Deze vraag is hem al heel vaak gesteld. Toch duurt het zeker twintig seconden voordat hij antwoordt. "Ik weet echt niet wat het voor mij gaat betekenen als ik mijn 35e ritzege boek", zegt de 38-jarige Brit uiteindelijk, twee dagen voor de start van de Tour in Bilbao. Hij lacht even naar de vragensteller. "Het spijt me."

De topsprinter kan deze maand het onaantastbaar geachte record van Eddy Merckx definitief uit de boeken fietsen. Hij kwam twee jaar geleden met zijn 34e dagsucces in de Ronde van Frankrijk op gelijke hoogte met de Belgische legende.

Sinds die Tour van 2021 is Cavendish onlosmakelijk verbonden met Merckx en het Tour-record. "De afgelopen maanden ging het in alle interviews die ik gaf vooral daarover", zegt Cees Bol in gesprek met NU.nl. De Noord-Hollander is sinds dit seizoen ploegmaat van 'Cav' bij Astana. "Iedereen heeft het over dat record, behalve Mark zelf. Hij wil gewoon weer winnen in de Tour. Ja, dat zou dan nummer 35 zijn. Maar hij zou net zo gemotiveerd zijn als het om pakweg zijn twintigste ritzege ging."

Cavendish zei dit jaar in een interview met La Gazzetta dello Sport dat hij "weinig waarde hecht" aan het record. Begrijp hem niet verkeerd; hij wil héél graag op 35 etappezeges komen in de grootste wielerkoers ter wereld. Alleen heeft dat niks te maken met het aantal van Merckx.

"Ik heb al heel vaak gezegd dat ik niet bezig ben met een record van iemand anders breken", vertelde Cavendish aan Marca. "Het is meer iets voor journalisten of ik Merckx versla of niet. Ik denk zelf alleen maar aan zoveel mogelijk winnen. Dat is altijd mijn drijfveer geweest."

Kan Cavendish weer winnen in Bordeaux? De zevende etappe van de Tour de France finisht vrijdag in Bordeaux. Normaal gesproken wordt dat de derde massasprint van deze ronde. Bij de eerste twee eindigde Mark Cavendish als zesde (rit 3) en vijfde (rit 4). De Brit won in 2010 de vorige Tour-etappe die finishte in Bordeaux.

Tour de France 2008 was doorbraak voor Cavendish

Robbie McEwen herinnert zich nog goed hoe hij in de Tour van 2008 opeens een jonge en zeer agressieve sprinter tegenkwam. "Hij was klein, had een goede jump en een zeer goed gevoel om op het juiste moment op de juiste plek te zitten", zegt de oud-topsprinter uit Australië, die tegenwoordig analist is bij Eurosport, in gesprek met NU.nl. "Maar Mark Cavendish was vooral belachelijk snel."

De dan 23-jarige Brit wint vier etappes in zijn tweede Ronde van Frankrijk, het begin van een lange periode waarin hij de beste sprinter van het peloton is. Het hoogtepunt komt in 2009, met liefst zes keer dagsucces in de Tour en 23 overwinningen in totaal.

Volgens McEwen - zelf goed voor twaalf ritzeges in de Tour - onderscheidde Cavendish zich van de andere sprinters door "pure wilskracht". "Veel sporters praten over 100 procent hun best doen, maar lang niet iedereen laat dat zien. Bij Cavendish wist je, in ieder geval in zijn beste jaren, dat hij er áltijd alles aan zou doen om te winnen. Die vastberadenheid is wat mij betreft ongeëvenaard in het peloton."

Zijn wil om ten koste van alles te winnen had ook een negatieve kant. Cavendish is in zijn carrière regelmatig betrokken geweest bij gevaarlijke incidenten. In de Ronde van Zwitserland van 2010 protesteerden andere renners voor een etappe zelfs tegen de agressieve koersstijl van 'Cav', nadat hij een dag eerder verantwoordelijk was geweest voor een zware valpartij.

De scherpste randjes lijken er de laatste jaren een beetje van af bij de renner van het eiland Man. "Maar hij vraagt nog steeds heel veel van zichzelf en iedereen om hem heen", verzekert Bol. "Het is heel gaaf dat ik dit jaar van dichtbij mag meemaken welke extreme gedrevenheid er achter de geweldige erelijst van Mark zit."

Mark Cavendish is deze Tour populair bij de fans. Foto: AFP

Cavendish kampte met een depressie

Na de 152e overwinning uit zijn carrière zit Cavendish met tranen in zijn ogen op een klapstoeltje voor een groot sponsorbord. "Ik weet even niet wat ik moet zeggen", zei hij na zijn sprintzege in de vierde rit van de Tour van 2021. "Er waren heel weinig mensen die nog in mij geloofden. Eigenlijk had ik zelf ook niet gedacht dat ik ooit nog zou terugkeren in de Tour. Maar het stond blijkbaar in de sterren geschreven."

Met zijn succes in de Bretonse plaats Fougères sluit Cavendish een zeer donkere periode definitief af. Vanaf 2017 was hij twee jaar gevloerd door het epstein-barrvirus, dat onder meer de ziekte van Pfeiffer kan veroorzaken. Die fysieke problemen, stress, pijn door valpartijen en een gebrek aan topvorm op de fiets zorgden ervoor dat er in augustus 2018 een klinische depressie bij hem werd vastgesteld.

"Het was een ontzettend zware tijd. En het heeft me voor altijd veranderd", zei Cavendish dit jaar in een interview met Cyclist. "Ik heb af en toe wel aan stoppen gedacht, maar nooit heel serieus. Ik moest weer vanaf nul beginnen, maar ik wilde er alles aan doen om weer op topniveau te kunnen presteren."

Cavendish won ruim drie jaar geen enkele koers. Aan het einde van 2020 leek hij zijn loopbaan noodgedwongen te moeten beëindigen, totdat zijn oude teambaas Patrick Lefevere hem een nieuwe kans gaf. 'Cav' accepteerde een contract met een minimaal salaris en trainde urenlang alleen op een lege Griekse wielerbaan. Het resulteerde in die fraaie comeback in de Tour van 2021, met in totaal vier ritzeges.

"Ik hoor bij de mensen die dachten dat het een paar jaar geleden klaar was voor hem", zegt McEwen. "Maar dat is dus het domste wat je kan doen: Cavendish volledig afschrijven. Al is er maar 1 procent kans; dat is alles wat hij nodig heeft om te kunnen winnen. Ook in deze Tour."

Meeste zeges van actieve renners Mark Cavendish - 162 Peter Sagan - 121 Arnaud Démare - 93 Alexander Kristoff - 88 Elia Viviani - 87

Slaat Cavendish toe in Bordeaux?

Cavendish is al lang niet meer de snelste renner van het peloton. Toch is hij op zijn beste dagen nog steeds goed genoeg om te winnen. Zoals eind mei in de laatste rit van de Giro, een week nadat hij op een emotionele persconferentie bekendmaakte dat hij na dit seizoen toch echt gaat stoppen.

"Bij ons in de ploeg is er geen enkele twijfel over Mark", zegt Bol. "Hij staat nu op 54 ritzeges in een grote ronde en 162 overwinningen in totaal in zijn carrière. Iemand met zo'n erelijst kan echt nog wel een rit in deze Tour winnen."

Cavendish krijgt vrijdag in Bordeaux een nieuwe kans om Merckx uit de boeken te sprinten. Als hij zijn 35e ritzege pakt, zal dat vooral op wilskracht zijn. "De belangrijkste les die ik mijn kinderen meegeef is dat je nooit moet opgeven", zegt 'Cav'. "Dat is wat mij betreft de beste manier om te leven."