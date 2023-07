Noor Traeen rijdt Tour met breukje in elleboog: 'Ik heb vrij veel pijn'

Torstein Traeen beleeft een zwaar debuut in de Tour de France. De 27-jarige Noor liep in de eerste etappe een breukje in zijn elleboog op, maar probeert ondanks de pijn toch door te fietsen.

Een kleine pleister op zijn rechterelleboog, meer is er aan de buitenkant niet te zien bij Traeen. "Bij een breukje in een bot heeft het niet zoveel zin om er bescherming om heen te doen", zegt de klimmer voor de start van de zesde etappe in gesprek met NU.nl. "Pijn doet het toch wel."

De renner van de kleine Noorse ploeg Uno-X Pro Cycling Team stond op veel lijstjes als een mogelijke verrassing deze Ronde van Frankrijk, zeker na zijn knappe achtste plek in het Critérium du Dauphiné van vorige maand. Maar voorlopig kan hij niet veel meer dan proberen te overleven.

Traeen was afgelopen zaterdag de eerste renner die viel deze Tour. Hij stapte weer op en finishte als 65e op vijf minuten van winnaar Adam Yates. Uit medisch onderzoek na de openingsetappe bleek dat de Noor een klein breukje in zijn elleboog had, maar hij kreeg van de teamarts groen licht om weer op te stappen.

"De dokter waarschuwde wel dat het met pieken en dalen zou gaan", zegt Traeen. "Normaal staat er voor zo'n breukje een hersteltijd van vier tot zes weken en ik zit nu pas zes dagen na mijn val. Het is dus logisch dat het nu nog niet geweldig gaat."

Traeen hoopt te herstellen op de rustdag

Ondanks zijn blessure zat Traeen woensdag in de eerste Pyreneeënrit in de kopgroep. "Dat was niet echt het plan, maar er was niemand mee van onze ploeg. Ik heb het geprobeerd, maar mijn lichaam reageerde niet echt goed. Op dit moment heb ik wel echt veel pijn."

"Ik hoop dat ik wat kan herstellen op de rustdag van maandag en dat het volgende week beter gaat. Zolang ik de pijn aankan, is het oké. Ik kan niet veel meer doen dan afwachten. Vallen hoort nu eenmaal bij deze sport. Ik moet proberen er het beste van te maken."

Traeen heeft wel zwaardere momenten gekend in zijn carrière, want vorig jaar werd er teelbalkanker bij hem ontdekt. Na een operatie werd hij in juli 2022 kankervrij verklaard. Een maand later maakte hij zijn rentree in het peloton.

