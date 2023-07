Jumbo-Visma sloopt Pogacar al in eerste bergrit: 'We lieten UAE eerst uitrazen'

Jonas Vingegaard en Jumbo-Visma gaven woensdag al in de vijfde etappe van de Tour de France een flinke tik aan Tadej Pogacar. Met wat hulp van een onverwachte aanval van Jai Hindley, die onbedoeld een ideale situatie creëerde voor de Nederlandse ploeg van de titelverdediger.

Halverwege de eerste Pyreneeënrit is er belangrijk overleg in de ploegleidersauto van Jumbo-Visma. Met Hindley rijdt er een potentiële podiumkandidaat in Parijs vier minuten voor de groep met favorieten uit en UAE Team Emirates - de formatie van Pogacar - krijgt dat gat maar niet dicht.

"We hebben even overwogen om onze renners op kop te laten rijden om het tempo op te voeren", zegt ploegleider Arthur van Dongen. "Maar Jonas was heel rustig en zei via de radio meteen dat dat niet nodig was. Toen wisten we ook meteen dat hij goede benen had."

Jumbo-Visma schat Giro d'Italia-winnaar Hindley in als een belangrijke concurrent van kopman Vingegaard. Het is niet ideaal om zo'n renner een mooie voorsprong cadeau te geven. Tegelijkertijd ziet de geel-zwarte formatie de aanval van de Australiër ook als een handige pion in de strijd met de grootste rivaal, Pogacar. En die zet op het schaakbord krijgt de voorkeur.

"We hebben besloten dat we UAE wilden laten uitrazen", zegt eerste ploegleider Grischa Niermann. "Zij hadden de gele trui (met Adam Yates, red.) en hadden het plan om de rit te winnen met Pogacar. Dan gaan wij niet voor hen op kop rijden. Ook omdat je kon zien dat ze echt al flink aan de bak moesten."

Van Dongen: "Hindley is een heel goede renner. Een van de favorieten in deze Tour. Maar het was vandaag niet aan ons om hem te neutraliseren. Dat is het spel dat bij de koers hoort. En deze keer is dat spel heel mooi verlopen voor ons."

Sepp Kuss helpt om Tadej Pogacar te slopen

De tactische keuze van Jumbo-Visma betaalt zich uit op de Col de Marie Blanque, de zeer steile slotklim van de bergetappe. Door de pittige achtervolging op de kopgroep met Hindley is Pogacar zijn belangrijke knechten Felix Grossschartner, Marc Soler en Rafał Majka relatief vroeg kwijtgeraakt, waardoor de Sloveen kwetsbaar is.

Dat is voor Jumbo-Visma het sein om Sepp Kuss op kop van het groepje met favorieten te zetten. De Amerikaanse klimmer heeft weer eens een van zijn goede dagen, want hij lost iedereen behalve Vingegaard en Pogacar. Als de Deen vervolgens zelf aanvalt, kan ook Pogacar niet meer volgen.

"Sepp laat vandaag maar weer eens zijn kwaliteiten zien. Hij heeft bijzonder knap gereden en Pogacar goed de nek omgedraaid", stelt Niermann. "Dat was natuurlijk ook ons belangrijkste doel: Pogacar slopen."

Is de Tour de France al bijna beslist?

De ploegleiders van Jumbo-Visma hebben in de Zuid-Franse bergen geen tv-beelden of internet. Via Radio Tour horen ze dat dat Vingegaard in de laatste 1,5 kilometer van de Marie Blanque meer dan een halve minuut wegrijdt bij Pogacar. Na de afdaling en een vlak stuk richting Laruns is de winst bij de finish nog een stuk groter: 1.04 minuten.

"Natuurlijk waren we heel enthousiast in de auto", zegt Niermann. "Jonas heeft een geweldige tijdrit naar de streep gereden en zo voor een hele mooie dag voor onze ploeg gezorgd. We hadden niet gedacht dat hij in deze etappe zoveel tijd zou kunnen pakken op Pogacar, want die leek in de eerste vier dagen erg sterk. Maar Jonas is gewoon in een supergoede vorm."

In het algemeen klassement heeft Vingegaard nu een voorsprong van 53 seconden op Pogacar. "Daar zijn we uiteraard heel blij mee", zegt Niermann. "Maar we weten ook dat er nog zestien etappes te rijden zijn. De Tour is echt nog niet voorbij."

Pakt Vingegaard donderdag weer tijd? De zesde etappe van donderdag is nog een stukje zwaarder dan de rit van woensdag. De renners moeten over de Col d'Aspin (12 kilometer à 6,5 procent) en de beruchte Col du Tourmalet (17,1 kilometer à 7,3 procent) en finishen op de klim naar Cauterets (16 kilometer à 5,4 procent). "In principe is dit van de twee Pyreneeënritten de etappe die Jonas Vingegaard het beste zou moeten liggen", zegt ploegleider Grischa Niermann van Jumbo-Visma.

Daan de Ridder is wielerverslaggever Daan verslaat voor de zevende keer de Tour de France voor NU.nl. Lees hier meer verhalen van Daan.