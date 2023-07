Fabio Jakobsen knokt zich binnen tijdlimiet over de finish: 'Het was kantje boord'

Fabio Jakobsen voerde woensdag een pittige strijd, maar kwam uiteindelijk binnen de tijdlimiet over de finish in de eerste Pyreneeënrit van de Tour de France. De gehavende Nederlander durft nog niet opgelucht adem te halen.

Nog voordat het peloton in de vijfde Tour-etappe aan de eerste serieuze klim begon, werd Jakobsen gelost. De sprinter van Soudal Quick-Step was een dag eerder hard ten val gekomen. Zijn verwondingen speelden hem zichtbaar parten.

"Het was kantje boord of ik erdoor zou komen", vertelde Jakobsen na afloop. "Alles voelde stijf en ik moest de groep laten gaan. Niets wilde lekker draaien, maar ik gaf alles en kon terugkeren toen het even stilviel."

"Daarna lukte het om een goede groep te vormen, met Mark Cavendish, Gianni Moscon, Cees Bol en enkele mannen van onze ploeg", zei Jakobsen, die de hele dag werd bijgestaan door zijn trouwe adjudant Michael Mørkøv "We zijn in een redelijk tempo doorgereden."

Uiteindelijk kwam Jakobsen als 172e en laatste over de finish in Laruns, op bijna 34 minuten van ritwinnaar Jai Hindley. "Het was niet penibel qua tijd", aldus Jakobsen. "Wel waren er vooraf zorgen over mijn lichaam. Je weet niet hoe je reageert op zo'n klap bij die val. Het kost veel energie, die je liever stopt in het fietsen dan in wonden herstellen. Er ligt wel zo'n 40 à 50 vierkante centimeter van mijn lichaam open. Vrij diep ook nog. Dat kost energie."