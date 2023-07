Met een beetje improviseren vervult Hindley zijn gele droom: 'Dit is zo cool'

Jai Hindley was woensdag helemaal niet van plan om aan te vallen in de vijfde etappe van de Tour de France. De debutant belandde tot zijn eigen verbazing in de kopgroep en reed vervolgens naar ritwinst én de gele leiderstrui.

Hij won vorig jaar de Giro d'Italia en geldt al jaren als een van de betere klimmers van het peloton. Toch krijgt Hindley na zijn fraaie etappezege in Laruns van een Franse journalist de vraag of hij zich even wil voorstellen aan de Franse wielerfans.

Ook dit bijzondere verzoek kan het zonnige humeur van de 27-jarige kopman van BORA-hansgrohe niet verpesten. "Ik ben linkshandig, kom uit Perth en houd van fietsen", zegt hij met een lach. "En ik geniet van het koersen in Europa."

Plezier maken is volgens Hindley de belangrijkste reden waarom hij als podiumkandidaat in de kopgroep belandde in de eerste bergrit van deze Tour. "Dat was niet ons plan. We hebben als ploeg een beetje geïmproviseerd in de koers en genoten van het rijden in een mooie groep. En dat heeft ongelooflijk goed uitgepakt."

"Ik kan eigenlijk nog steeds niet geloven wat er gebeurd is. Ik keek als zesjarig jongetje in Australië al naar de Tour. En nu heb ik bij mijn eerste deelname al op dag vijf een ritzege én het geel. Dat had ik zeker niet verwacht toen ik vanochtend opstond. Het voelt nog steeds onwerkelijk om deze trui om mijn schouders te hebben."

Kan Hindley concurreren met Vingegaard en Pogacar?

De kopgroep met Hindley kreeg van UAE Team Emirates, de ploeg van geletruidrager Adam Yates, een voorsprong van vier minuten. "Ik weet niet precies wat er achter me gebeurd is vandaag, maar ik vond het wel verrassend dat het peloton in eerste instantie niet echt leek te reageren. Daarom besloten we in de kopgroep om maar te gaan samenwerken."

De Australiër richtte zich in eerste instantie vooral op het boeken van tijdwinst voor het algemeen klassement. Op de Col de Soudet, de eerste klim van de dag, begon hij pas aan de ritwinst te denken. "Het hielp dat ik aan de voet van de Soudet mijn ouders zag staan. Dat was heel speciaal en emotioneel."

Op de Col de Marie Blanque, de steile slotklim, liet Hindley al zijn medevluchters achter zich. Hij hield solo stand tegen de ontketende Jonas Vingegaard en had op de finish een voorsprong van een halve minuut op de eerste achtervolgers. In het klassement heeft hij nu een voordelige marge van 47 seconden op nummer twee Vingegaard.

De vraag is nu of Hindley deze Tour een serieuze concurrent kan worden voor het topduo Vingegaard en Tadej Pogacar. "Dat gaan we de komende 2,5 weken zien", zegt de geletruidrager. "Jonas en Tadej zijn uitstekend in vorm, dat is wel duidelijk. Ik denk dat mijn vorm ook niet al te slecht is, maar er zijn nog heel veel gekke etappes te gaan. Ik wil nu eerst van dit succes genieten. Want vandaag was zo cool."