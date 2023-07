Pogacar stelt prioriteiten in Tour: 'Valpartij van mijn vriendin is erger dan tijdverlies'

Tadej Pogacar was woensdag uiteraard ontevreden met zijn tijdverlies in de eerste Pyreneeënrit van de Tour de France. Maar de Sloveen vond het bericht over zijn vriendin nóg vervelender.

Vlak na de finish van de vijfde Tour-etappe was Pogacar even niet bezig met het feit dat Jonas Vingegaard hem een draai om de oren had gegeven. "Ik ben teleurgesteld, maar eerlijk gezegd vind ik het vervelender dat mijn vriendin is gevallen."

Daarmee doelde Pogacar op de Giro Donne. Zijn levensgezel Urska Zigart was daar eerder op de dag hard onderuitgegaan. "Ze heeft mogelijk een hersenschudding", vertelde Pogacar over de Sloveense renster van Team Jayco AlUla, die de strijd moest staken. "Dus ja, dat is wel even wat verdrietiger dan wat tijdverlies."

Pogacar had even daarvoor moeten passen toen Vingegaard op de Col de Marie Blanque versnelde. De Sloveen reed daarna in zijn eigen tempo naar de finish, waar hij uiteindelijk ruim een minuut toegaf op de kopman van Jumbo-Visma. Pogacar staat nu zesde in het klassement, op 1.40 van geletruidrager en ritwinnaar Jai Hindley.

Pogacar zag de demarrage van zijn Deense concurrent aankomen. "Ik denk dat Vingegaard zag dat ik het zwaar had. Dus toen viel hij aan en moest ik hem laten rijden. Hij was vandaag gewoon sterker dan ik."

"Hopelijk voelen mijn benen morgen beter aan", blikte Pogacar vooruit op de tweede Pyreneeënrit. "De Tour duurt nog lang en ik voel me op zich prima. Dat is volgens mij het belangrijkste."