Vingegaard juicht nog niet na belangrijke slag in Tour: 'Pogacar geeft nooit op'

Jonas Vingegaard wil nog niet spreken van een beslissende slag na zijn tijdwinst op Tadej Pogacar woensdag in de Tour de France. De kopman van Jumbo-Visma benadrukte dat zijn Sloveense concurrent nog sterk kan terugkomen.

Vingegaard kraakte Pogacar in de vijfde etappe op de Col de Marie Blanque. De 26-jarige Deen boekte één minuut en vier seconden tijdwinst op de kopman van UEA Team Emirates, die nu 53 seconden achterstand heeft op de Tour-winnaar van vorig jaar.

"Heel mooi, ik ben superblij met die 53 seconden voorsprong", reageerde Vingegaard na afloop. "Maar we weten allemaal dat Tadej nooit opgeeft. Het wordt een gevecht tot in Parijs. Of ik zwakte bij hem zag? Ik heb niet op hem gelet. Ik kijk alleen naar mezelf."

"Het plan was om één man mee te hebben in de ontsnapping, maar het waren er zelfs drie", vervolgde Vingegaard. "Het was een soort verdedigingslinie, want dit leek ons niet de perfecte rit voor mij. Maar op de laatste klim voelde ik dat ik goede benen had."

Vingegaard houdt Hindley in de gaten

Vroege vluchter Jai Hindley won uiteindelijk de etappe. De Australiër van BORA-hansgrohe, die vorig jaar nog de Giro d'Italia op zijn naam schreef, had op de meet 32 seconden voorsprong op zijn naaste achtervolgers.

Vingegaard erkende dat Hindley een concurrent voor de eindzege kan zijn. "Natuurlijk moeten we naar hem kijken. Tijdens de etappe voerden we al gesprekken of we niet een mannetje op kop moesten zetten om de voorsprong klein te houden."

Hindley koestert in het algemeen klassement een voorsprong van 47 seconden op nummer twee Vingegaard. Pogacar staat zesde met één minuut en veertig seconden achterstand op de klassementsleider.

De Tour de France gaat donderdag verder met de tweede Pyreneeënrit. De renners moeten onder meer de Tourmalet beklimmen. De etappe eindigt met de beklimming van de Cauterets-Cambasque.

