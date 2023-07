Vooruitblik etappe 9 Tour de France: Aankomst op een legendarische vulkaan

De negende etappe van de Tour de France is 182 kilometer lang en finisht op de Puy de Dôme. Wat kunnen we van deze rit verwachten?

Deze vulkaan in het Centraal Massief was ooit een voedingsbodem voor wielerverhalen, maar is nu een beschermd natuurgebied. Bovendien zijn er tegenstribbelende grondeigenaren.

In 1964 vochten Jacques Anquetil en Raymond Poulidor een legendarisch duel uit op de Puy de Dôme (hoofdfoto). Zij aan zij, schouder aan schouder, klommen de tenoren naar boven. Poulidor slaagde er uiteindelijk in weg te rijden bij zijn rivaal, maar 'Monsieur Chrono' behield het geel en zou zijn vijfde (en laatste) Tour winnen.

Eddy Merckx werd in 1975 op deze klim door een toeschouwer in zijn buik geslagen. Dader Nello Breton waste zijn handen in onschuld, zei dat hij geduwd werd en kreeg een symbolische boete van 1 franc. Daar had Merckx geen boodschap aan. Nooit meer zou 'De Kannibaal' een grote ronde winnen.