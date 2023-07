Vooruitblik etappe 8 Tour de France: Finale is uiterst geschikt voor Van der Poel

De achtste etappe van de Tour de France is 201 kilometer lang en finisht in Limoges. Wat kunnen we van deze rit verwachten?

Een verraderlijke dag strekt zich uit voor de renners, want in de finale is het geen centimeter vlak. Je moet als sprinter een aardig potje kunnen klimmen om in Limoges een gooi naar de zege te doen. Het terrein lijkt vooral op het lijf geschreven van een type als Mathieu van der Poel.

De kopman van Alpecin-Deceuninck heeft zich deze Tour de France een perfecte loods voor Jasper Philipsen getoond, maar is natuurlijk meer dan een luxeknecht. Wordt dit de dag dat Van der Poel voor zijn eigen kans gaat? In dat geval ligt een duel met Wout van Aert op de loer.

Toen in 1995 een Tour-etappe in Limoges finishte, stond Lance Armstrong op met een plan. Hij wilde een monument bouwen voor ploegmaat Fabio Casartelli, die drie dagen eerder bij een val was omgekomen. Vastberaden reed de Amerikaan iedereen uit het wiel. Op de eindstreep priemden zijn wijsvingers naar de hemel.

Starttijd: 12.30 uur

Finishtijd: Rond 17.05 uur

Favorieten voor de etappezege ⭐⭐⭐ Wout van Aert, Mathieu van der Poel

⭐⭐ Jasper Philipsen, Biniam Girmay, Mads Pedersen

Jasper Philipsen, Biniam Girmay, Mads Pedersen ⭐ Caleb Ewan, Mark Cavendish, Bryan Coquard