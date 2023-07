Ook op een circuit is sprinten in de Tour chaotisch: 'Het was supergevaarlijk'

De Tour de France hoopte dinsdag op een veilige massasprint, met de finish op het racecircuit van Nogaro. Die opzet slaagde niet. Het regende valpartijen in de laatste kilometers, met Fabio Jakobsen als voornaamste slachtoffer.

Jasper Philipsen wist tijdens de vierde etappe van de Tour al wat er ging komen. Het peloton ging lang op een sukkeldrafje van Dax naar Nogaro en dat kon maar één ding betekenen: een heel snelle en daarom heel gevaarlijke finale.

"Dit was de saaiste Tour-rit in lange tijd", zei de Belgische ritwinnaar. "De koers was zo makkelijk, dat het te verwachten was dat er valpartijen zouden plaatsvinden. Iedereen was nog fris, dat maakte het nog nerveuzer aan het einde."

De valpartijen kwamen er inderdaad. Op het Circuit Paul Armagnac - waar de snelheid boven de 65 kilometer per uur werd gejaagd - gingen er op zeker drie verschillende momenten renners hard naar de grond.

Jakobsen lag nog voor het ingaan van de laatste kilometer op het asfalt. De topsprinter van Soudal Quick-Step heeft flink wat schaafwonden, maar verwacht woensdag te kunnen starten. Dat geldt niet voor de Spanjaard Luis León Sánchez (Astana) en de Italiaan Jacopo Guarnieri (Lotto Dstny). Zij braken een sleutelbeen en zijn klaar deze Tour.

"Er waren eigenlijk te veel verse renners in de finale", zei ploegleider Tom Steels van Soudal Quick-Step. "En dan krijg je dit soort toestanden. De belangen zijn nu eenmaal enorm groot in de Tour. Er zijn heel veel sprinters en daarom wordt er ontzettend gevochten voor de goede positie. Iedere ploeg probeert zich te organiseren en dan krijg je chaos."

Van der Poel vond het veel gevaarlijker dan maandag

Chaotische sprintetappes in de Ronde van Frankrijk zijn allesbehalve nieuw. Valpartijen lijken bijna niet te voorkomen, maar de wielersport wil dat wel proberen. De Tour-organisatie testte in Nogaro iets wat de afgelopen jaren af en toe geopperd is als oplossing: een sprintfinish op een (afgesloten) circuit.

Jakobsen somde dinsdag voor de start in Dax enkele van de verwachte voordelen op: brede wegen, veel ruimte tot de boarding en een laatste rechte lijn van 750 meter. "Ruimte genoeg", zei de Nederlander. "Dat is wat we willen zien."

Op papier leken de slotkilometers inderdaad een stuk veiliger dan die van de rit van maandag, toen er veel te doen was over een S-bocht aan het einde. Maar zo bleek: als acht tot tien ploegen allemaal op de eerste rij van het peloton willen zitten, maakt het niet zo heel veel uit hoe en waar het parcours is uitgetekend.

"Het was supergevaarlijk, veel gevaarlijker dan gisteren", stelde Mathieu van der Poel, die wederom een belangrijke rol speelde bij de zege van zijn ploeggenoot Philipsen.

"Ik zag eigenlijk niks in het peloton, het was lang zoeken naar een gaatje. Wonder boven wonder kwam dat nog en kon ik Jasper perfect afzetten. Maar het had net zo goed anders kunnen aflopen, want we zaten heel dicht bij de valpartijen. Ik zei het gisteren al: zelfs op een afgesloten circuit is het niet veilig." Glimlachend: "En uiteindelijk rijd ik toch liever met een auto dan met een fiets over zo'n circuit."

Straf voor Van der Poel Mathieu van der Poel kreeg na de vierde etappe van de Tour de France een straf voor een manoeuvre in de laatste 400 meter. De Nederlander duwde Biniam Girmay aan de kant en werd daarvoor gedeclasseerd. Het had geen gevolgen voor de zege van zijn ploegmaat Jasper Philipsen. Phil Bauhaus incasseerde een boete voor het hinderen van een concurrent op 1,8 kilometer van de streep. De Duitser moest 50 punten inleveren in de strijd om de groene trui, maar hij mocht zijn derde plek in Nogaro wel behouden.

