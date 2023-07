Jakobsen heeft serieuze schaafwonden na val: 'Philipsen raakte Fabio's wiel'

Fabio Jakobsen heeft dinsdag flink wat schaafwonden opgelopen bij zijn val in chaotische finale van de vierde etappe van de Tour de France. Volgens de eerste berichten kan de Nederlandse topsprinter wel door in de ronde.

Jakobsen is vooral gekwetst aan de rechterkant van zijn lichaam. "Fabio heeft serieuze schaafwonden aan zijn elleboog, schouder en rug", zei teambaas Patrick Lefevere van Soudal Quick-Step. "Leuk is anders, maar ik denk dat hij geen breuken heeft opgelopen."

Na een saaie en langzame etappe was de voorbereiding op de massasprint op het autocircuit Paul Armagnac zeer hectisch. De 26-jarige Jakobsen kwam vlak voor het ingaan van de laatste kilometer ten val.

"De mannen zaten iets te ver van achteren. Julian Alaphilippe wilde Fabio weer naar voren brengen, maar er was natuurlijk weinig ruimte", vertelde Lefevere. "Precies op het moment dat Fabio even naar voren keek om te zien of ze konden opschuiven, vertrok Mathieu van der Poel met Jasper Philipsen in het wiel. Jasper raakte vervolgens het voorwiel van Fabio, waardoor Fabio viel."

Volg al het nieuws over de Tour de France Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Tour de France Blijf met meldingen op de hoogte

Had Philipsen schuld aan val Jakobsen?

Philipsen bleef overeind en boekte zijn tweede ritzege op rij. De Belg noemde het na de etappe "shit" dat Jakobsen onderuit was gegaan. "Ik wil natuurlijk niemand zien vallen, dat lijkt me duidelijk. Ik hoop altijd op een faire sprint, maar helaas is wielrennen een gevaarlijk sport en is dat niet altijd mogelijk."

Volgens Philipsen was hij alleen bezig met zijn teamgenoten volgen. "Ik weet niet precies wat er gebeurde, want het ging allemaal heel snel. Maar voor mijn gevoel dook Fabio in een gat dat er niet was. Er waren ellebogen en misschien raakte Fabio iemands stuur. Ik voelde hem vallen. Dat gun je niemand."

Jakobsen gaf zelf geen reactie na de etappe. De Nederlander zal gecheckt worden door de teamarts. Zijn ploeg zal later op dinsdagavond met een medische update komen.

Foto: NU.nl