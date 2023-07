Duo Philipsen-Van der Poel slaat weer toe: 'Mathieu als lead-out is een voorrecht'

Jasper Philipsen voelt zich bevoorrecht dat hij zowel maandag als dinsdag perfect werd afgezet door zijn ploeggenoot Mathieu van der Poel. De Belg van Alpecin-Deceuninck profiteerde er beide keren van met ritwinst.

Na zijn succesvolle sprint in de derde etappe was het dinsdag in de vierde rit weer raak voor Philipsen, mede dankzij de uitstekende lead-out van Van der Poel in een hectische finale. Onder anderen Fabio Jakobsen ging onderuit.

"Het is heel lastig om twee etappes in de Tour te winnen. Ik ben heel blij dat we zo'n goede ploeg en zo'n goede lead-out hebben, zelfs in een fucked up-situatie als vandaag", keek Philipsen terug op de sprint op het autocircuit van Nogaro.

"In de laatste 1,5 kilometer zijn we toch naar voren gereden. Dat kan alleen als je zo'n sterke ploeg hebt. Het is een voorrecht dat ik Mathieu als lead-out heb. Dat kunnen niet veel sprinters zeggen."

Foto: NU.nl

'Zijn alleen gefocust op mij en Mathieu'

Volgens de 25-jarige Philipsen komt het succes van Alpecin-Deceuninck ook doordat de Belgische ploeg een heel duidelijke focus heeft in deze Tour.

"We hebben bijna geen klimmers in onze ploeg, dus we focussen ons op de sprintritten en op de ritten die bij Mathieu passen. Dat geeft ons een voordeel", vertelde de Belgische sprinter.

"We gaan voor ritten en dat werkt goed. Daar kunnen we trots op zijn. Of ik voor drie uit drie ga? Dat is zeker een doel. We zullen zien hoe mijn benen voelen na de etappe van donderdag over de Tourmalet. Maar er komen nog meer sprints, hopelijk met dezelfde uitkomst als vandaag."

Volg al het nieuws over de Tour de France Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Tour de France Blijf met meldingen op de hoogte

Van der Poel: 'Het was supergevaarlijk'

Ook Van der Poel genoot ervan dat hij Philipsen opnieuw goed kon afzetten. "Het was supergevaarlijk, veel gevaarlijker dan gisteren. Ik zat elke keer opgesloten in een groep en moest zoeken naar een gaatje op het einde. Dat kreeg ik wonder boven wonder", keek hij terug op de chaotische finale.

"Ik hoorde dat Jasper er zat en moest proberen ruimte te maken. Ik had nog wel een heel goede sprint in de benen om hem af te zetten. Maar het had net zo goed anders kunnen aflopen. We zaten ook heel dicht bij die valpartijen. Ik ben blij dat ik overeind ben gebleven. Dat Jasper wint, maakt het dubbel zo mooi." Na afloop werd Van der Poel nog wel beboet voor een duw die hij aan Biniam Girmay uitdeelde. Ook werd hij zes plekken teruggezet in de uitslag.

Woensdag krijgt het Tour-peloton een compleet andere rit voor de kiezen. In de 163 kilometer lange etappe wachten drie beklimmingen, waarvan één van de buitencategorie. Donderdag volgt opnieuw een zware rit, met onder meer de befaamde klim over de Tourmalet.