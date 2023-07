Chaos in Tour: Jakobsen onderuit in finale vol valpartijen, Philipsen wint weer

Jasper Philipsen heeft dinsdag ook de vierde etappe van de Tour de France gewonnen. De Belg werd opnieuw goed afgezet door zijn ploeggenoot Mathieu van der Poel. Onder anderen Fabio Jakobsen kwam in de chaotische laatste kilometers ten val.

Na bijna 182 kilometer (saaie) koers gebeurde er in de nerveuze finale van alles. Jakobsen was op zo'n 1,5 kilometer van de streep een van de eersten die onderuitging op het racecircuit in finishplaats Nogaro.

Er volgden meer valpartijen. De Belg Philipsen bleef mede dankzij het goede beulswerk van Van der Poel wél overeind en was net als dinsdag de snelste. Hij drukte zijn wiel net eerder over de finish dan nummer twee Caleb Ewan. Phil Bauhaus werd derde.

Daarachter was Danny van Poppel op de zesde plaats de beste Nederlander. Hij finishte net achter Mark Cavendish, die nog altijd op een recordbrekende 35e ritzege aast in de Tour. Wout van Aert kwam namens Jumbo-Visma niet verder dan de negende plek, Dylan Groenewegen was de nummer veertien.

Ook na vier ritten is de gele trui in het bezit van Adam Yates. De Brit van UAE Team Emirates heeft nog altijd zes tellen voorsprong op ploeggenoot Tadej Pogacar en tweelingbroer Simon Yates, de nummers twee en drie van het klassement.

Foto: NU.nl

Renners houden zich in met oog op Pyreneeënrit

Over het verloop van de rit van dinsdag kunnen we kort zijn: er gebeurde lange tijd vrijwel niets. De renners kozen er met de zware Pyreneeënrit van woensdag in het achterhoofd voor om er een wandeletappe van te maken. Er werd meer gekeuveld dan stevig gekoerst.

Op zo'n 85 kilometer van de finish waren de Fransen Benoît Cosnefroy en Anthony Delaplace de enigen die een poging waagden om zich los te maken van het peloton. Dat lukte, maar eigenlijk was al direct duidelijk dat hun aanval geen stand zou houden.

In de aanloop naar de onvermijdelijke massasprint nam de nervositeit toch toe en dat leidde tot chaos in de slotkilometers. Ondanks het brede asfalt van racecircuit Paul Armagnac was Jakobsen een van de renners die onderuitgingen. Philipsen hield net als dinsdag het hoofd koel en bezorgde Alpecin-Deceuninck samen met helper Van der Poel nieuw succes.

Woensdag moeten de renners wél vanaf het begin scherp zijn In de 145 kilometer lange rit wacht onder meer de loodzware Tourmalet. Verder moeten er twee cols van de eerste categorie en één van de derde categorie bedwongen worden.

