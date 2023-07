Jakobsen kritisch op Philipsen én parcours: 'Dit was niet mooi voor de koers'

Fabio Jakobsen snapt niet waarom er in de slotkilometer van de derde etappe van de Tour de France nog twee bochten zaten. Jasper Philipsen duwde Wout van Aert bijna in de boarding, maar bleef na lang juryoverleg wel de ritwinnaar.

Jakobsen wijst een half uurtje na de finish in Bayonne naar de kaarsrechte weg waar alle teambussen geparkeerd staan. "Hadden ze hier niet de finish kunnen neerleggen?", vraagt de kopman van Soudal Quick-Step zich hardop af. "Een laatste rechte lijn van 400 of 500 meter moet toch mogelijk zijn in de Tour de France?"

De aankomststraat van de derde rit, de eerste etappe voor de sprinters in deze Ronde van Frankrijk, was zeker niet recht. In de slotkilometer moest het peloton in volle vaart door een soort chicane; eerst een flauwe bocht naar links en op minder dan 200 meter van de streep een bocht naar rechts.

Philipsen nam in die laatste knik de binnenbocht, waardoor hij van links naar rechts over de weg bewoog. Daarbij raakte hij Van Aert, die al aan de binnenkant zat. De renner van Jumbo-Visma besloot om te stoppen met trappen en bleef zo nipt uit de boarding langs de weg.

"Het eerste wat Van Aert na de finish tegen me zei, is dat hij blij is dat hij daar niet viel. En dat snap ik wel", vertelt Jakobsen, die in Bayonne als vierde over de streep kwam.

"Ik heb de beelden van de sprint net teruggekeken en ik heb wel mijn twijfels bij de sprint van Philipsen. Ik snap dat elke renner altijd de kortste weg wil nemen. Maar als je 1,5 meter van de boarding begint met sprinten, dan denk ik dat je niet op deze manier de deur dicht moet doen. Ik kan me voorstellen dat het de overwinning voor hem ook minder mooi maakt."

Philipsen vind het terecht dat hij niet bestraft is

De videoscheidsrechter keek na de finish bijna twintig minuten naar de sprint van Philipsen en besloot uiteindelijk dat de Vlaming zijn ritzege mag behouden. De ploegmaat van Mathieu van der Poel bij Alpecin-Deceuninck vindt dat een terechte beslissing. "Ik was gek geworden als ze deze overwinning hadden afgepakt."

Volgens de 25-jarige Philipsen was zijn manoeuvre in de laatste 200 meter vooral te wijten aan het parcours. "Ik wil niet onsportief sprinten, maar het lijkt me bij zo'n S-bocht logisch dat ik de kortste route nam. En dat was nu eenmaal de binnenbocht. Dit is de Tour. Daar geeft niemand cadeautjes weg."

Jakobsen is het met zijn sprintrivaal eens dat de schuld vooral bij de parcoursbouwer gezocht moet worden. "Ik vind dat we hier samen met de organisatie naar moeten kijken. Want dit was zeker niet de mooiste finish van de Tour. Een aankomst als deze is onnodig."

De Nederlander weet hoe erg het kan misgaan. Hij vocht in 2020 enkele dagen voor zijn leven nadat hij in de Ronde van Polen door Dylan Groenewegen in de hekken was geduwd tijdens een massasprint.

"Met zo'n chicane als vandaag zorg je ervoor dat renners ook van links naar rechts gaan", zegt Jakobsen. "We hebben in het verleden allemaal gezien wat voor gevolgen het kan hebben als iemand van de ene kant van de weg naar de andere kant beweegt. Er zijn in Frankrijk kilometers aan rechte wegen. Pak er daar één van voor de finish en dan krijg je dit soort ellende niet. Dit was niet mooi voor de koers."

