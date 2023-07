Van der Poel zet ritwinnaar Philipsen uitstekend af: 'Het kon niet veel perfecter'

Mathieu van der Poel is blij dat hij zich maandag als helper van ritwinnaar Jasper Philipsen kon laten gelden in de Tour de France. De alleskunner van Alpecin-Decuninck zette zijn ploeggenoot uitstekend af in de derde etappe.

Mede dankzij het knappe werk van Van der Poel was Philipsen afgetekend de beste in finishplaats Bayonne. De Belg troefde onder anderen Phil Bauhaus (tweede) en Caleb Ewan (derde) af.

"Ik had het niet veel perfecter kunnen doen. Het was heel leuk om zo de eerste kans te grijpen. We wilden zelf het initiatief pakken en niet op een andere ploeg wachten", keek Van der Poel terug op zijn lead-out.

"Het was nog best een lange beurt, maar het was mooi om Jasper zo af te zetten. In de vorige twee dagen viel het qua hectiek nog wel mee, maar vandaag niet. Het was soms echt wel gevaarlijk, maar dat weet je bij de eerste sprintkans."

De samenwerking zat bij Alpecin-Deceuninck beter in elkaar dan zondag bij Jumbo-Visma, waar Wout van Aert toen naast de ritzege greep. Volgens velen had Van der Poels Belgische rivaal kunnen winnen als kopman Jonas Vingegaard zich meer had ingespannen, al verweet Van Aert hem dat niet.

Foto: NU.nl

Van der Poel niet ongerust: 'De Tour is lang'

Zijn succesvolle beulswerk voor Philipsen gaf Van der Poel een extra goed gevoel nadat hij zich in de eerste twee Tour-dagen minder kon laten zien. In de openingsrit gold hij als kanshebber op de gele trui, maar kon hij niet met de besten mee. Ook in de tweede etappe kwam hij tekort.

"Ik wist dat het heel moeilijk ging zijn", keek de 28-jarige Nederlander terug op die riten. "Ik had niet echt de beste benen, daar moet ik eerlijk in zijn. Maar de Tour is lang. Het is fijn dat we nu onze eerste kans met Jasper hebben gepakt."

Dinsdag krijgt Van der Poel mogelijk een nieuwe kans om Philipsen aan dagsucces te helpen. Er staat dan opnieuw een sprintersrit op het programma, die over 182 kilometer gaat. De start is in Dax en de finish in Nogaro.

