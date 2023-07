Jakobsen en Groenewegen zien Philipsen toeslaan bij eerste massasprint in Tour

Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen hebben maandag naast de winst gegrepen bij hun eerste kans in de Tour de France. De Nederlanders zagen de Belg Jasper Philipsen van Alpecin-Deceuninck naar de zege sprinten.

Philipsen was na ruim 187 kilometer koers duidelijk de snelste in finishplaats Bayonne. Achter de ploeggenoot van Mathieu van der Poel werden Phil Bauhaus en Caleb Ewan tweede en derde.

Hoewel Jakobsen in de slotkilometers lang in goede positie reed, kwam hij niet echt in de buurt van Philipsen. De renner van Soudal-Quick-Step moest het met een vierde plek doen. Groenewegen was de nummer acht, nog achter Wout van Aert, Mark Cavendish en Jordi Meeus.

De gele leiderstrui zit na drie etappes nog altijd om de schouders van Adam Yates. De Brit van UAE Team Emirates heeft in het klassement zes seconden voorsprong op zijn ploeggenoot Tadej Pogacar en zijn tweelingbroer Simon Yates.

Dinsdag krijgen de sprinters opnieuw een kans op dagsucces. Het peloton legt dan 182 kilometer af tussen Dax en Nogaro in het zuiden van Frankrijk.

Powless ook in derde rit de blikvanger

Zoals verwacht ging de Amerikaanse bolletjestruidrager Neilson Powless maandag weer in de aanval in de jacht op bergpunten. Hij kreeg alleen de Fransman Laurent Pichon met zich mee en slaagde in zijn missie: op de Côte de Trabakua, de Côte de Milloi, de Col d'Itziar én de Côte d'Orioko Benta kwam hij als eerste boven.

Na de vier cols (twee van de vierde en twee van de derde categorie) liet Powless zich terugzakken en trok Pichon nog even flink door. Met de finale in zicht werd ook de renner van Arkéa-Samsic ingerekend door het peloton.

Intussen kregen onder anderen Astana-renner Alexey Lutsenko en Rui Costa van Intermarché-Circus-Wanty te maken met een lekke band. Het leek erop dat punaises de boosdoeners waren. Dat was zondag ook al zo bij de Fransman Lilian Calmejane, die daar erg boos over was.

Met de finish in zicht nam de onrust in het peloton toe. Veel ploegen, waaronder die van Groenewegen en Jakobsen en het Jumbo-Visma van Van Aert, streden om een zo gunstig mogelijke positie. In het sprintgeweld was Philipsen duidelijk de beste. De Belg staat nu in totaal op drie ritzeges in de Tour.