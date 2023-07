Van Aert vindt kritiek op Vingegaard onterecht: 'Het is geen PlayStation, hè?'

Wout van Aert houdt Jonas Vingegaard uit de wind na diens veelbesproken rol in de tweede etappe van de Tour de France. Van Aert liep de ritwinst nipt mis, terwijl dat volgens velen anders had kunnen lopen als zijn ploeggenoot zich extra had ingespannen.

Van Aert leek zondag op weg naar de ritwinst, maar kwam enkele meters te laat om vluchter Victor Lafay bij te halen. Direct na de finish sloeg hij uit frustratie op zijn stuur en liet de normaal zo stoïcijnse Jumbo-Visma-renner verstek gaan bij de interviews met aanwezige journalisten.

Daags na de etappe is Van Aert nog altijd gefrustreerd, maar wil hij wel weer met de media praten. "Ik was erg teleurgesteld, vooral ook omdat we er wel heel dichtbij waren", vertelde hij. "Ik had gewoon even tijd nodig om het te verwerken."

Vooral de rol van kopman Vingegaard was in België en de wielerwereld onderwerp van gesprek. De Deen had kunnen helpen om het gat met Lafay te dichten, maar deed dat nauwelijks. Desondanks koestert Van Aert geen wrok. "Het is geen PlayStation, hé?", reageerde hij.

"Het is ook dankzij hem dat ik de kans nog kreeg om te sprinten. Als hij na de klim doorging met Pogacar, dan had ik ook geen kans op de ritoverwinning, terwijl hij wel heel wat concurrenten voor het klassement op achterstand kon zetten door mee te werken."

Volg al het nieuws over de Tour de France Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Tour de France Blijf met meldingen op de hoogte

'Kritiek is zeker onterecht'

Van Aert vertrok na de etappe eerder dan zijn ploeggenoten naar het hotel, waaruit werd opgemaakt dat het niet goed zou zitten tussen hem en Vingegaard. Daar is volgens Van Aert niets van waar. "Ik had niet uitgefietst en was simpelweg veel eerder klaar. Daar hoef je niets achter te zoeken."

Later op de dag werd binnen de ploeg nog wel gesproken over de rit. "Dat is iets wat we altijd doen. We wilden winnen. Als dat niet lukt, dan bekijk je wat er beter kon", zei Van Aert. "Maar we hebben het er niet net als jullie de hele avond over gehad."